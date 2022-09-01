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Жителей Приднестровья просят воздержатся от участия в телефонных социологических исследованиях

Жителей Приднестровья просят воздержатся от участия в телефонных социологических исследованиях

Уже несколько месяцев жителям Приднестровья поступают телефонные звонки с просьбой принять участие в социологическом опросе.

Как написал в своём официальном телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский, неизвестные звонят с разных номеров и спрашивают абонентов о происходящих в республике и по её периметру геополитических процессах, просят дать оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике, интересуются отношением граждан к США, НАТО, Молдове, Румынии, Украине, а также к проводимой Россией СВО.

Опрашивающие представляются сотрудниками неких зарубежных социологических компаний и уверяют, что проводимые ими опросы якобы согласованы с органами государственной власти Приднестровья, сообщает novostipmr

«Уважаемые, приднестровцы! С полной ответственностью заявляю, что это не так. Проведение среди населения республики подобного рода соцопросов, тем более иностранными организациями, ни со мной, ни с профильными госструктурами Приднестровья не согласовывалось. О мотивах таких сборщиков сведений можно только догадываться. Настоятельно рекомендую воздержаться от общения с ними. Это вопрос обеспечения безопасности – каждого приднестровца и страны в целом», - заявил Президент ПМР.

Глава государства добавил, что в случае организации санкционированных социологических опросов среди жителей Приднестровья граждан республики об этом официально уведомят государственные СМИ.
  • Вчера, 20:11
  • DTV
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