Сбор-виньетку с 2023 года в Приднестровье можно будет оплачивать не только на 7, 15, 30, 90 и 180 дней, но и на 365 дней. Такие изменения в Таможенный кодекс республики подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Ставки сбора-виньетки теперь устанавливаются не в расчетных уровнях минимальной заработной платы, а в долларах США.
Так: за 7 дней сбор составит 5 долларов, за 15 дней – 10 долларов, за 30 дней – 15 долларов, за 90 дней – 25 долларов, за 180 дней – 45 долларов, за 365 дней – 80 долларов.
Согласно Таможенному кодексу, сбор-виньетку уплачивают владельцы (или обладатели права пользования) въезжающих на приднестровскую территорию автомобилей, не зарегистрированных в ПМР и находящихся на учёте в иностранных государствах.