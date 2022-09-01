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Изменения в Таможенном кодексе ПМР

Изменения в Таможенном кодексе ПМР

Сбор-виньетку с 2023 года в Приднестровье можно будет оплачивать не только на 7, 15, 30, 90 и 180 дней, но и на 365 дней. Такие изменения в Таможенный кодекс республики подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Ставки сбора-виньетки теперь устанавливаются не в расчетных уровнях минимальной заработной платы, а в долларах США.

Так:
за 7 дней сбор составит 5 долларов,
за 15 дней – 10 долларов,
за 30 дней – 15 долларов,
за 90 дней – 25 долларов,
за 180 дней – 45 долларов,
за 365 дней – 80 долларов.

Согласно Таможенному кодексу, сбор-виньетку уплачивают владельцы (или обладатели права пользования) въезжающих на приднестровскую территорию автомобилей, не зарегистрированных в ПМР и находящихся на учёте в иностранных государствах.
  • Вчера, 20:22
  • DTV
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