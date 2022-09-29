Сейм Латвии большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону, которые предусматривают, что в течение трех лет все учебные заведения нацменьшинств будут окончательно переведены на латышский язык. Соответствующие поправки внесены в закон об образовании и в закон об общем образовании, пишет mixnews.lv.
Предусмотрено, что с 1 сентября 2023 года основные образовательные программы общего образования в школах нацменьшинств будут полностью осуществляться только на латышском языке в 1, 4 и 7-м классах, а с 1 сентября 2024 года — во 2, 5 и 8-м классах, с 1 сентября 2025 года — в 3, 6 и 9-м классах. Также и дошкольное образование с 1 сентября следующего года будет осуществляться только на государственном языке, передает eadaily.com.
«В целях обеспечения изучения языка и истории культуры меньшинств в соответствии с Конституцией и международными обязательствами это возможно на уровне программ по интересам базового образования. Финансирование такой программы будет обеспечиваться государством и местными органами власти», — сообщили в латвийском Министерстве образования. Кабинету министров поручено определить «примерную образовательную программу в интересах языков меньшинств и истории культуры и основные принципы ее реализации». Также в закон внесена измененная норма о том, что обучающийся имеет право на получение индивидуальной и персонифицированной поддержки в изучении государственного языка в дошкольном и начальном образовании в случае необходимости.
Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце («Консервативные») поздравила в соцсети коллег с этим событием, заявив, что «у нас получилось».
В свою очередь, публицист из Латвии Вадим Авва пишет: «Русской общине Латвии запретили себя воспроизводить. С неё в полной мере взимают налоги, но лишили сначала политического представительства, а затем и культурного пространства. Помните лозунг американской революции — нет представительства, нет налогов? Здесь русских заставили оплачивать собственную насильственную ассимиляцию. Публично, под прикрытием Брюсселя истребляется традиционный культурный пласт целого региона».
Публицист Дмитрий Ольшанский добавляет, что Евросоюз позволяет себе держать в своем составе «латышей и эстонцев с их апартеидным законодательством, которое, будь оно применено в отношении любой другой национальности, но не русской, вызвало бы шквал возмущения и глобальные санкции». Напомним, что в Латвии русский язык является родным примерно для 35 процентов населения.