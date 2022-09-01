Республика Молдова будет автоматически обмениваться данными ДНК, дактилоскопическими данными и данными регистрации транспортных средств со странами Юго-Восточной Европы.
Кабинет министров утвердил Протокол о внесении изменений в соглашение между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе. Ратификация Протокола будет способствовать повышению безопасности населения, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, сообщает noi.md
Также будет усилено трансграничное сотрудничество полиции в борьбе с угрозами порядку и общественной безопасности.
На институциональном уровне Протокол обеспечит механизм расширения существующего диалога с Европейской комиссией в области автоматизированного обмена данными ДНК, дактилоскопическими данными и данными регистрации транспортных средств.