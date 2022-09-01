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Бить по территории РФ запрещено одним видом американского оружия - посол

Бить по территории РФ запрещено одним видом американского оружия - посол

Украина обязалась не применять такие популярные среди россиян HIMARS для ударов по российской территории.

Договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только установок HIMARS. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ЕП, обнародованном в четверг, 29 сентября, сообщает korrespondent.net.

При этом дипломат отметила, что ограничений для использования вооружения, предоставленного США Украине, для ударов по Крыму нет.

"Я могу четко сказать, что Соединенные Штаты всегда не признавали незаконную аннексию Крыма, и с 2014 года по сейчас придерживались четкой позиции, что Крым - это Украина во всех его аспектах", - подчеркнула Маркарова.

Напомним, в рамках новой военной помощи США в размере 1,1 млрд долларов Украина получит 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы для них.
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