Dnestr.TV

 
0

Правительство упростило согласование размещения объектов торговли, общепита и производства

Правительство упростило согласование размещения объектов торговли, общепита и производства

В ходе заседания Правительства вице-премьер Станислав Касап представил проект Постановления Правительства, направленный на оптимизацию порядка предоставления госуслуг госадминистрациями городов и районов. Речь о выдаче решения о согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров.

Совершенствование действующего механизма позволит снизить административные барьеры и повысить качество госуслуг, сообщает пресс-служба Правительства.

«В целом данные изменения призваны упростить и конкретизировать процедуру выдачи решения о согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров», – отметил Станислав Касап.

Как сообщил зампред Правительства, будет сокращен перечень документов, которые сегодня предоставляются заявителями. Это копии акта ввода объекта в эксплуатацию, устава. Кроме того, не надо будет предоставлять копии предпринимательского патента и квитанции об его оплате. Сведения о данных документах будут запрашиваться государственными администрациями в рамках внутриведомственного и межведомственного взаимодействия органов без привлечения заявителя.

Также согласно предложениям госадминистраций Тирасполя и Бендер дополнится и перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. Госадминистрация имеет право не выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров в том случае, если размещение объекта противоречит ограничениям, утвержденным местным Советом народных депутатов, а также в случае отсутствия разрешительного документа на ввод объекта в эксплуатацию.

Документ единогласно был принят членами Правительства. Он вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
  • Сегодня, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна