В ходе заседания Правительства вице-премьер Станислав Касап представил проект Постановления Правительства, направленный на оптимизацию порядка предоставления госуслуг госадминистрациями городов и районов. Речь о выдаче решения о согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров.
Совершенствование действующего механизма позволит снизить административные барьеры и повысить качество госуслуг, сообщает пресс-служба Правительства.
«В целом данные изменения призваны упростить и конкретизировать процедуру выдачи решения о согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров», – отметил Станислав Касап.
Как сообщил зампред Правительства, будет сокращен перечень документов, которые сегодня предоставляются заявителями. Это копии акта ввода объекта в эксплуатацию, устава. Кроме того, не надо будет предоставлять копии предпринимательского патента и квитанции об его оплате. Сведения о данных документах будут запрашиваться государственными администрациями в рамках внутриведомственного и межведомственного взаимодействия органов без привлечения заявителя.
Также согласно предложениям госадминистраций Тирасполя и Бендер дополнится и перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. Госадминистрация имеет право не выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов торговли, услуг общественного питания и производства товаров в том случае, если размещение объекта противоречит ограничениям, утвержденным местным Советом народных депутатов, а также в случае отсутствия разрешительного документа на ввод объекта в эксплуатацию.
Документ единогласно был принят членами Правительства. Он вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.