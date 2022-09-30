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Cell: человечеству угрожает новый смертельный обезьяний вирус, похожий на ВИЧ

Cell: человечеству угрожает новый смертельный обезьяний вирус, похожий на ВИЧ

Согласно новому исследованию ученых из Университета Колорадо, малоизвестное семейство вирусов, уже эндемичное для диких африканских приматов и вызывающее смертельные симптомы, может поражать и людей. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

В течение 15 лет исследовательская группа использовала лабораторные методы и образцы тканей диких животных со всего мира, чтобы выяснить, какие вирусы могут быть склонны к передаче людям.

В последние годы ученые сосредоточились на артеривирусах, которые распространены среди свиней и лошадей, а также нечеловеческих приматах. Особое внимание они уделили вирусу обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), который вызывает смертельную болезнь, аналогичную болезни, вызванной вирусом Эбола, и приводил к смертельным вспышкам в колониях макак, содержащихся в неволе, начиная с 1960 годов, сообщает gazeta.ru.

Исследование показало, что проникать в клетки вирусу позволяет рецептор CD163. Проведя серию лабораторных экспериментов, ученые обнаружили, что вирус также удивительно хорошо цепляется за CD163 и у человеческих клеток, проникая внутрь и быстро создавая свои копии.

Подобно ВИЧ и его предшественнику, вирусу иммунодефицита обезьян (SIV), артеривирусы обезьян также, по-видимому, атакуют иммунные клетки, выводя из строя ключевые механизмы защиты и сохраняясь в организме на длительный срок.

Авторы подчеркивают, что новая пандемия не является неизбежной, и ученые должны уделить больше внимания изучению животных вирусов, чтобы смочь противостоять им в случае их перехода на людей.

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