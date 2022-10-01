Директор Государственной налоговой службы ПМР Евгений Кошелев объяснил основные аспекты налоговых изменений для индивидуальных предпринимателей.
Напомним, в 2023 году вступит в силу ряд изменений в законы «Специальный налоговый режим – упрощённая система налогообложения» и «Специальный налоговый режим – патентная система». Поправки предусматривают перевод нескольких видов предпринимательской деятельности (в первую очередь связанных с торговлей либо взаимодействием с юрлицами) с патентной на упрощенную систему налогообложения, сообщает novostipmr.com.
«Основной блок предпринимателей, которые должны перейти на упрощённую систему налогообложения, – это те, которые занимаются торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, (кроме предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках на открытых прилавках и занимающихся реализацией продовольственных товаров). Это также и ряд видов деятельности, связанных с взаимодействием с юридическими лицами, такие как ведение бухгалтерского учёта для юридического лица, грузовые перевозки и ряд других видов деятельности», – рассказал директор налоговой службы.
«Безусловно, для тех предпринимателей, у кого доходы невелики либо сезонный спрос на их продукцию падает, налоговая нагрузка при переходе на упрощенную систему налогообложения, возможно, снизится», – отмечает Евгений Кошелев.
Также предпринимателям, которые перейдут на упрощенную систему налогообложения, необходимо будет использовать онлайн-кассы. Это смартфон со специальным приложением.
По словам Евгений Кошелева, подробная информация обо всех изменениях в налоговое законодательство будет размещена на сайте Минфина и в мессенджерах Viber и Telegram. Директор налоговой службы призвал предпринимателей, которые попадают под действие поправок, заранее подать документы для перехода на упрощенную систему налогообложения. Предпринимателям, которые остаются работать по патентной системе или как самозанятые лица, ничего переоформлять не придётся.