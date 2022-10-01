Победителем конкурса в Дублине стал тающий во рту стейк из японской говядины Вагю.
Стейк-хаус и бар Fire в столице Ирландии принял церемонию World Steak Challenge 2022, на которой чествовали производителей самых вкусных стейков в мире. Призы вручались в десятках номинаций, а главным победителем стал японский стейк Вагю, который также получил призы за лучшую в мире вырезку и лучшую в мире зерновую откормку.
Стейк-победитель, впервые представленный в Японии, имеет сорт A4, что означает говядину ультра-премиум качества в Японии. Стейк под названием Akune Gold произведен компанией Starzen Co, экспортирующей свою продукцию по всему миру, передает rtraveler.ru.
Как говорится в заявлении компании, корове, из которой был сделан стейк-победитель, было 30 месяцев, и она была выращена «в теплом климате» в районе Кагосима на острове Кюсю.
Приз за лучший в мире рибай достался стейку от австралийского производителя говядины Jack's Creek, приготовленному из 32-месячной чистопородной коровы, которую кормили зерном. Судьи оценили кусок мяса как «нежный, сочный и полный маслянистого вкуса».
В номинации «филе-стейк» победителем стал стейк, произведенный итальянской компанией MFC Carni, который «хорошо известен своим интенсивным вкусом, сладким ароматом и уникальной нежностью». Стейк был получен от коровы из Польши, которая родилась от скрещивания пары польской голштинской и черной ангусской пород.
Награда за лучший стейк травяного откорма досталась продукту из чистопородного декстера – ирландской породы крупного рогатого скота – от компании Linden Foods в Северной Ирландии. Этот 30-дневный стейк рибай был охарактеризован судьями как «очень нежный и насыщенный».
Конкурс проводится уже восьмой раз, и в этом году было получено больше заявок, чем когда-либо прежде, от производителей и поставщиков стейков со всего мира. В целом больше всего призов получила Ирландия (54), за ней следует Англия (36) и Финляндия (28).
Победителей выбирала группа экспертов из 60 человек, которые выбирали лучшие стейки вслепую.