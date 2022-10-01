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Минсельхоз проводит осенний этап зарыбления

Минсельхоз проводит осенний этап зарыбления

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР приступило к выполнению осеннего этапа мероприятий по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровья.

Цель проведения мероприятий – сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов республики, сообщает Минсельхоз.

29 сентября 2022 года министерством в протоку Турунчук (республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») было выпущено 1290 кг сеголетков карпа, белого амура, белого и пестрого толстолобиков. Работа проведена за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР на 2022 год.

Рыбопосадочный материал предоставлен ИП Кушнир А.И. (прудовое хозяйство с. Чобручи Слободзейского района).

В проведении мероприятий приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, представители хозяйства ИП Кушнир А.И.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
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