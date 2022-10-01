Российская компания «Газпром» пояснила, что уменьшила суточный объем поставок в Молдову в октябре до 5,7 млн кубометров, поскольку Украина отказывается принимать газ на станции «Сохрановка». Вместе с тем в компании отметили, что Молдова до сих пор не урегулировала вопрос с задолженностью по газу. В связи с этим «Газпром» напомнил, что может разорвать контракт с молдавской стороной в любой момент.
Помимо того что молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ, одновременно по ее вине до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы, заявила российская компания, передает kommersant.ru.
«По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт»,— говорится в его сообщении.
Спыну обвинил «Газпром» в сокращении поставок: юристы изучают вопрос
«Газпром» на октябрь сократил объем поставок Молдове на 30%, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.
По его словам, Молдова будет получать 5,7 млн куб. м газа в сутки вместо 8,06 млн куб. м. Молдавский вице-премьер подчеркнул, что это не соответствует условиям контракта, передает kommersant.ru
Господин Спыну рассказал на пресс-конференции, что «Молдовагаз» будет просить «Газпром» о дополнительных объемах газа. «"Молдовагаз" уже отправила заявку на дополнительные объемы газа на каждый день, в период с 1 по 7 октября. "Газпром" пока не ответил», — заявил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что если «Газпром» откажет, то «Молдовагаз» попытается нарастить поставки газа из альтернативных источников. «Но проблема в цене. В настоящее время самая выгодная цена — это цена, заложенная в договоре между "Молдовагазом" и "Газпромом"», — сказал Андрей Спыну.
Он сообщил, что «Газпром» аргументировал сокращение поставок техническими причинами. «Мы считаем, что нет таких проблем. Особенно в ситуации, когда есть подписанный договор и оговоренные заранее объемы», — подчеркнул молдавский вице-премьер. Спыну добавил, что «предусмотрена и ответственность за нарушение» договора, и юристы «Молдовагаза» уже «изучают этот вопрос».
В октябре 2021 года «Газпром» продлил на пять лет контракт на поставку газа в Молдову при условии своевременной оплаты задолженностей. На прошлой неделе «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» поставки за август. Вчера, 30 сентября, компания погасила задолженность за сентябрь на $30 млн. Власти Молдовы решили сформировать резерв газа на случай ЧП. kommersant.ru