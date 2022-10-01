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Россия вновь стала основным источником денежных переводов в Молдову

Россия вновь стала основным источником денежных переводов в Молдову

После того, как в последние годы наблюдалось постоянное снижение объема денежных переводов из России в Республику Молдова, во втором квартале текущего года ситуация изменилась.

Так, данные Национального банка Молдовы показывают, что в первом квартале этого года физические лица из Молдовы получили через лицензированные банки денежные переводы из России всего на 27 миллионов долларов США, уступая пяти странам - Израилю, Италии, Германии, Франции и США, сообщает mold-street.com

Однако во втором квартале 2022 года объем денежных переводов из России внезапно увеличился почти в четыре раза по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, достигнув 107,2 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет примерно в два раза.

Россия вновь стала основным источником денежных переводов в Молдову

НБМ не дает объяснения этому явлению, но оно может быть напрямую связано с событиями в Украине.

Данные НБМ показывают, что во втором квартале текущего года объем денежных переводов из-за рубежа составил 482,30 млн долларов, увеличившись на 4,7% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Переводы денег из-за границы в пользу физических лиц на нетто-основе составили 446,66 млн долларов.

С точки зрения географического происхождения переводов в пользу физических лиц переводы из стран ЕС-27 уменьшились на 4,6 процента по сравнению со вторым кварталом 2021 года и составили 46,1 процента. Переводы из стран СНГ выросли в 2,0 раза по сравнению со вторым кварталом 2021 года, вернув долю в 22,8 процента.

Переводы из других стран составили 31,1 процента от общего объема переводов в пользу физических лиц, сократившись на 13,2 процента по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Наиболее значительное снижение было из Израиля - на 13%, Италии - на 16% и Великобритании - почти на 37%.

Национальный банк уточняет, что в итоговые суммы включены как международные переводы по системам денежных переводов, так и другие международные банковские переводы в пользу физических лиц (за исключением переводов, связанных с предпринимательской деятельностью, и переводов инвестиционного характера). В итоговые суммы также включены внутренние банковские переводы от нерезидентов (представителей международных организаций или иностранных экономических агентов, посольств, консульств, государственных представительств) физическим лицам-резидентам.
mold-street.com
  • Вчера, 20:21
  • DTV
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