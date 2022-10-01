Нарушениями зрения страдают более 2 млрд жителей планеты. По данным ВОЗ, каждый человек, доживающий до старости, сталкивается хоть с одним офтальмологическим заболеванием. В России с 2000 года фиксируют 4,5—5 млн случаев таких заболеваний, самое распространенное из них — миопия (она же близорукость). На втором месте идет пресбиопия, она же старческая дальнозоркость.
По данным ВОЗ, миопией страдает 25—30% населения планеты. Чаще всего ее диагностируют в возрасте 7-15 лет, но иногда обнаруживают и позже. Распространенность пресбиопии достигает 35-40%, ей страдают люди после 45 лет, передает rtraveler.ru.
Ухудшение зрения — одна из самых частых жалоб и причин посещения офтальмолога. Факторов здесь может быть много: от механических повреждений глаза и зрительного перенапряжения до офтальмологических заболеваний. Однако не всегда причина ухудшения зрения очевидна, она может крыться в вещах, о которых вы никогда не задумывались.
Почему ухудшается зрение?
Отсутствие профилактики проверки зрения
Ежегодное наблюдение за своим зрением дает возможность отслеживать его остроту. Кроме того, оно позволяет выявлять на ранних стадиях другие офтальмологические заболевания — и их будет гораздо легче вылечить, чем в состоянии прогрессии. Регулярно посещая офтальмолога, человек не пропустит момента, когда его зрение начнет снижаться — а поскольку это постепенный и малозаметный процесс, шанс на это велик.
Неправильное использование контактных линз
Контактные линзы считаются одним из самых распространенных и надежных способов коррекции зрения, нисколько не уступающим очкам. Однако неправильное использование линз может спровоцировать снижение зрения. Связано это с нарушением правил гигиены: использованием линз ночью, в душе или в бассейне, отсутствием ухода за линзами и ношением их дольше положенного срока. Все это может спровоцировать инфекцию и заболевания глаз, которые отразятся на остроте вашего зрения.
Использование некачественных солнечных очков
Солнечные очки, вопреки распространенному мнению, это не только стильный аксессуар, но в первую очередь – защита для глаз. Воздействие УФ-излучения на поверхность глаза, которая не защищена или защищена только линзами без УФ-фильтров, может спровоцировать ожог роговицы или нарушение структуры глаза. Последствия могут проявиться в таких заболеваниях, как дегенерация сетчатки, катаракта, пингвекуле (распространённый тип вырождения конъюнктивы глаза) и других.
Отказ от ношения очков
Существует миф, что ношение очков не только вызывает привыкание, но и способствует еще большему ухудшению зрения. Но если по результатам диагностики врач прописал вам коррекцию в виде очков, лучше прислушаться, а не откладывать приобретение заветных «стёкол». Чрезмерная нагрузка при вождении машины, просмотре фильмов и просто прищуривании будет еще больше «сажать» ваше зрение.
Прием медикаментов
Ряд препаратов имеют побочные эффекты со стороны зрительной системы. К таким препаратам относятся кортикостероиды (гормоны), лекарства от аутоиммунных заболеваний, нейролептики и психотропные вещества. Вероятность, что у вас возникнут такие проблемы невелика, однако она существует, и производитель обязан о ней предупредить. При любых изменениях и возникших дискомфортных ощущениях после приема препаратов нужно обратиться к лечащему врачу и врачу-офтальмологу.
Травмы головы
К ухудшению зрения могут привести ушибы, падения, черепно-мозговые травмы и механические повреждения. В 80% случаев проблемы возникают после механических травм: люди не всегда сразу придают этому значение и обращают внимание только когда ситуация усугубится.
Заболевания
Падение зрения может происходить и по причине заболеваний в организме. Причем только связанных со зрительным органом (дистрофия сетчатки глаукома, катаракта, вирусный конъюнктивит), но и общих болезней: сахарного диабета, гипертонии, мигрени, ревматоидных заболеваний, нарушений со стороны эндокринной системы. Некоторые из них имеют кратковременный эффект снижения остроты зрения, однако все зависит от болезни и ее степени, которую врач-офтальмолог выявит при своевременном обращении.