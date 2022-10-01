Германия поставит Республике Молдова военные беспилотники в рамках поддержки, которая будет предложена стране. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сегодня, 1 октября, в Кишиневе, где она провела встречу с министром обороны Республики Молдова.
"У нас хорошее сотрудничество с Молдовой в различных сферах, в том числе в военной подготовке, которую мы хотим еще больше активизировать. Также у нас хорошее сотрудничество в сфере поставок военной техники. Не секрет, если я скажу, что мы поможем Молдове получить военные беспилотники, а также другую технику. Поскольку мы сейчас находимся на этапе консультации с экспертами, я не могу дать вам более подробную информацию. Я вас уверяю, что мы найдем хорошие решения", - цитирует слова министра обороны Германии realitatea.md.
Напоминаем, что Республика Молдова получит от ЕС 40 миллионов евро на модернизацию Национальной армии. Деньги пойдут на развитие системы защиты от кибератак, закупку беспилотников, нелетального военного снаряжения и т. д.
При этом в начале сентября США объявили о выделении 2 миллиардов долларов, из которых один миллиард пойдет Украине, а второй миллиард будет разделен между 17 странами на модернизацию армии. Среди этих государств Республика Молдова.