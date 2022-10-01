Греция и Болгария запустили газопровод, который должен связать две страны и обеспечить поставки энергоносителей из Центральной Азии в Юго-Восточную Европу. Топливо из Азербайджана будут получать также Сербия, Северная Македония, Румыния, а в перспективе, возможно, Молдова и Украина
Торжественная церемония открытия линии состоялась в Софии. Её участники говорили, в том числе, о сокращении энергетической зависимости стран Европы от России, сообщает euronews.com
"Начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. Раньше Болгария получала 80% своего газа из России. Это было до того, как Россия решила начать чудовищную войну против Украины и энергетическую войну против Европы. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и для энергетической безопасности Европы", - заявила Урсула фон дер Ляйен председатель Европейской комиссии.
Трубопровод связывает Болгарию с так называемым Южным газовым коридором. Его протяжённость менее 200 км., в год по этой линии можно транспортировать до 3 млрд кубометров газа, в перспективе мощность планируют увеличить до 5 млрд. Пока что речь идёт о топливе из Азербайджана, которое будут получать также Сербия, Северная Македония, Румыния, а в перспективе, возможно, Молдова и Украина.
Трубопровод будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Старую Загору в Болгарию.
В пятницу газовые операторы Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии предложили транспортировать увеличенные поставки азербайджанского газа через свои сети в Центральную Европу.