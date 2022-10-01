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Илон Маск показал прототип человекоподобного робота Optimus

Илон Маск показал прототип человекоподобного робота Optimus

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота, получившего название Optimus. Как сообщает агентство Reuters, его стоимостью составляет 20 тысяч долларов.

На презентации прототип вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал для собравшихся небольшой танец.

Как считает Маск, новый образец близок к тому, который компания планируется запустить в производство, но является более совершенным. По словам главы Tesla, уже через несколько недель Optimus сможет самостоятельно ходить.

"Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или десять лет, просто сногсшибательным", - заявил Илон Маск.

В статье отмечается, что стоимость 73-килограммового робота составляет 20 тысяч долларов. В его комплектацию будут входит аккумуляторная батарея емкостью 2,3 кВт/ч, система микросхем и приводы для управления конечностями.

Илон Маск выразил надежду, что компания начнет принимать заказы на Optimus уже в ближайшие три-пять лет.

  • Вчера, 20:46
  • DTV
  • Просмотров: 43
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