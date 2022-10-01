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Молдова продлила экологическую экспертизу для Рыбницкого металлургического завода

Молдова продлила экологическую экспертизу для Рыбницкого металлургического завода

Молдова до 31 октября продлила срок действия экологических авторизаций для Молдавского металлургического завода в Рыбнице, сообщает телеграм-канал Sputnik Молдова. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ.

Согласно решению комиссии заводу продлят разрешения и на выброс в атмосферу загрязняющих веществ, и на управление отходами.

Напомним, что вопрос с экологическими авторизациями для ММЗ возник в феврале нынешнего года. Из-за их отсутствия и бюрократических препон со стороны Кишинёва завод не мог импортировать сырье и на некоторое время вынужден был остановить производство.

Стоит отметить, что до начала 2022 года РМ таких разрешений у приднестровского предприятия не требовала. Экологическую авторизацию завод получил только 29 апреля сроком на месяц. Затем она продлевалась до 30 июня, 31 августа и 30 сентября. Долгосрочного решения по этому вопросу по-прежнему нет.
novostipmr.com
  • Сегодня, 12:28
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