Молдова до 31 октября продлила срок действия экологических авторизаций для Молдавского металлургического завода в Рыбнице, сообщает телеграм-канал Sputnik Молдова. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ.
Согласно решению комиссии заводу продлят разрешения и на выброс в атмосферу загрязняющих веществ, и на управление отходами.
Напомним, что вопрос с экологическими авторизациями для ММЗ возник в феврале нынешнего года. Из-за их отсутствия и бюрократических препон со стороны Кишинёва завод не мог импортировать сырье и на некоторое время вынужден был остановить производство.
Стоит отметить, что до начала 2022 года РМ таких разрешений у приднестровского предприятия не требовала. Экологическую авторизацию завод получил только 29 апреля сроком на месяц. Затем она продлевалась до 30 июня, 31 августа и 30 сентября. Долгосрочного решения по этому вопросу по-прежнему нет. novostipmr.com