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Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из «недружественных стран»

Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из «недружественных стран»

Решение в правительстве назвали ответом на аналогичные санкции ЕС. Ранее указ, дающий правительству право запрещать грузоперевозки из «недружественных стран», подписал президент Владимир Путин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает rbc.ru.

Запрет распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозки с территории (или на территорию) третьего государства.

Постановление вступит в силу 10 октября, срок его действия рассчитан до 31 декабря 2022 года. Оно коснется стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

«Доставка грузов автотранспортом из «недружественных стран» конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — пояснили РБК в пресс-службе Минтранса.

Новые правила не будут распространятся на Калининградскую область.
  • Сегодня, 12:35
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