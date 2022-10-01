Dnestr.TV

 
0

Более 6 тысяч студентов обучаются в колледжах и техникумах республики

Более 6 тысяч студентов обучаются в колледжах и техникумах республики

Сегодня в Приднестровье впервые отмечается День среднего профессионального образования. Соответствующий указ в конце сентября подписал глава государства Вадим Красносельский.

На данный момент в республике насчитывается 14 организаций среднего профессионального образования, представленные колледжами и техникумами. Большая часть сосредоточена в столице. Молодые приднестровцы могут получить либо рабочую профессию (строитель, токарь, электрик, автомеханик, водитель), либо специальность средне-профессионального образования (медицинское направление, педагогика, отрасль торговли и общественного питания, сельское хозяйство и т. д.).

Обучение происходит после 9 и 11-го классов. Как рассказала начальник Управления профессионального образования Министерства просвещения ПМР Людмила Тануркова, срок обучения для учащихся после 9-го класса, желающих получить рабочую профессию, составит 2 года и 10 месяцев. Для тех, кто пришёл после 11-го класса, – один год, передает novostipmr.com.

«Если юноша или девушка решили овладеть одной из специальностей средне-профессионального образования и пришли после 9-го класса, то их обучение составит 3 года и 10 месяцев. После 11-го класса – два года», - пояснила Людмила Тануркова.

Приобрести рабочую профессию можно практически во всех техникумах и колледжах. К примеру, в Промышленно-строительном техникуме, Слободзейском и Рыбницком политехах, Дубоссарском индустриальном техникуме. Для направления в работе в лёгкой промышленности специальность можно освоить в Бендерском торгово-технологическом техникуме и Приднестровском колледже технологии и управления.

Если говорить о специальностях, востребованных в здравоохранении, пищевой промышленности, педагогической деятельности, сельском хозяйстве, отрасли материально-технического значения и сбыта, то здесь наблюдается более широкий выбор профессий. Это и «лечебное дело», «фармация», «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «конструирование и моделирование швейных изделий», «мехатроника в лёгкой промышленности», «технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий» и многие другие.

По данным специальностям обучают в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке.

Людмила Тануркова отметила, что на протяжении ряда лет в учреждениях среднего профессионального образования ведётся дуальное обучение. При таком подходе большая часть учебного времени направлена на практическую отработку приёмов и навыков непосредственно в условиях реального производства. Теоретическая подготовка осуществляется на базе техникума, а практическая - на базе соответствующих предприятий.

«Дуальное образование осуществляется в Бендерском торгово-технологическом техникуме, Приднестровском колледже технологии и управления, Промышленно-строительном техникуме в области машиностроения, в Слободзейком политехническом техникуме, Тираспольском аграрно-техническом колледже, Дубоссарском индустриальном техникуме, Рыбницком и Каменском политехническом техникумах», - пояснила представитель Минпроса.

Также ведётся подготовка мехатроников в области сельского хозяйства, которая осуществляется на базе Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М. Фрунзе. В области лёгкой промышленности по направлению «мехатроника» на базе Бендерского торгово-технологического техникума, в области машиностроения на базе Промышленно-строительного техникума.
  • Сегодня, 13:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна