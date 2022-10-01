Сегодня в Приднестровье впервые отмечается День среднего профессионального образования. Соответствующий указ в конце сентября подписал глава государства Вадим Красносельский.
На данный момент в республике насчитывается 14 организаций среднего профессионального образования, представленные колледжами и техникумами. Большая часть сосредоточена в столице. Молодые приднестровцы могут получить либо рабочую профессию (строитель, токарь, электрик, автомеханик, водитель), либо специальность средне-профессионального образования (медицинское направление, педагогика, отрасль торговли и общественного питания, сельское хозяйство и т. д.).
Обучение происходит после 9 и 11-го классов. Как рассказала начальник Управления профессионального образования Министерства просвещения ПМР Людмила Тануркова, срок обучения для учащихся после 9-го класса, желающих получить рабочую профессию, составит 2 года и 10 месяцев. Для тех, кто пришёл после 11-го класса, – один год, передает novostipmr.com.
«Если юноша или девушка решили овладеть одной из специальностей средне-профессионального образования и пришли после 9-го класса, то их обучение составит 3 года и 10 месяцев. После 11-го класса – два года», - пояснила Людмила Тануркова.
Приобрести рабочую профессию можно практически во всех техникумах и колледжах. К примеру, в Промышленно-строительном техникуме, Слободзейском и Рыбницком политехах, Дубоссарском индустриальном техникуме. Для направления в работе в лёгкой промышленности специальность можно освоить в Бендерском торгово-технологическом техникуме и Приднестровском колледже технологии и управления.
Если говорить о специальностях, востребованных в здравоохранении, пищевой промышленности, педагогической деятельности, сельском хозяйстве, отрасли материально-технического значения и сбыта, то здесь наблюдается более широкий выбор профессий. Это и «лечебное дело», «фармация», «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «конструирование и моделирование швейных изделий», «мехатроника в лёгкой промышленности», «технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий» и многие другие.
По данным специальностям обучают в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке.
Людмила Тануркова отметила, что на протяжении ряда лет в учреждениях среднего профессионального образования ведётся дуальное обучение. При таком подходе большая часть учебного времени направлена на практическую отработку приёмов и навыков непосредственно в условиях реального производства. Теоретическая подготовка осуществляется на базе техникума, а практическая - на базе соответствующих предприятий.
«Дуальное образование осуществляется в Бендерском торгово-технологическом техникуме, Приднестровском колледже технологии и управления, Промышленно-строительном техникуме в области машиностроения, в Слободзейком политехническом техникуме, Тираспольском аграрно-техническом колледже, Дубоссарском индустриальном техникуме, Рыбницком и Каменском политехническом техникумах», - пояснила представитель Минпроса.
Также ведётся подготовка мехатроников в области сельского хозяйства, которая осуществляется на базе Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М. Фрунзе. В области лёгкой промышленности по направлению «мехатроника» на базе Бендерского торгово-технологического техникума, в области машиностроения на базе Промышленно-строительного техникума.