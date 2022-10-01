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В Британии крупнейшая вспышка птичьего гриппа в истории

В Британии крупнейшая вспышка птичьего гриппа в истории

Поставки рождественских индеек могут оказаться под угрозой, если худшая в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа продолжит распространяться, заявил Национальный союз фермеров, сообщает Sky News.

К настоящему времени пришлось уничтожить более 3 миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения птичьего гриппа.

Птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании, передает korrespondent.net.

В то время как популяции диких птиц серьезно пострадали, птицеводы все больше беспокоятся о своих домашних птицах.

"Если птичий грипп, например, попадет в индейку, это может вызвать реальные проблемы с поставками в преддверии Рождества. Реалии этого весьма суровы", - сказал Джеймс Моттерсхед, председатель Совета по птицеводству.

27 сентября Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) расширило зоны предотвращения птичьего гриппа после ряда выявленных случаев.

Теперь по закону владельцы должны соблюдать строгие меры биологической безопасности - владельцы более 500 птиц теперь обязаны ограничить доступ на участок для людей, не имеющих отношения к производству.

В настоящее время фермеры получают компенсацию только за выбраковку здоровых птиц, но не за тех, которые погибли от болезни, и не за последующие убытки.
  • Сегодня, 21:17
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