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Утечка газа на «Северном потоке — 1» закончилась

Утечка газа на «Северном потоке — 1» закончилась

Утечка газа на газопроводе «Северный поток — 1 закончилась, давление стабилизировалось. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Энергетическое агентство Дании в Twitter.

«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен», — отмечено в сообщении.
Накануне агентство заявило, что в газопроводе «Северный поток — 2» больше нет газа.

Ранее Nord Stream AG объявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В море попало большое количество газа, самолетам и судам было запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.

Позже шведские сейсмологи уточнили, что 26 сентября зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».

"Роскосмос" показал ситуацию в Балтийском море после аварий на газопроводах "Северный поток-1", а также "Северный поток-2". Там продолжают следить за последствиями утечки газа.

Снимок появился в Telegram-канале госкорпорации. Он был сделан спутником "Канопус-В" 2 октября. На нем показаны зоны утечек.

Утечка газа на «Северном потоке — 1» закончилась

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что восстановление "Северного потока" потребует времени и средств. Однако соответствующие возможности для этого будут найдены.

По его словам, сейчас необходимо разобраться с тем, кто это сделал. Российская сторона считает: в диверсии заинтересованы "определенные ранее высказывавшие свои позиции страны".

  • Сегодня, 21:21
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