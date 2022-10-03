Молдавская госкомпания Energocom получила лицензию от румынского Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и теперь может покупать или продавать природный газ на этом рынке. Об этом объявил сегодня, 3 октября, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну.
Министр регионального развития также уточнил, что помимо этого Energocom был зарегистрирован на Региональной платформе бронирования (Regional Booking Platform) и теперь может получить доступ к хранилищам природного газа на Украине, сообщает eadaily.com.
Министр добавил, что поставщик электроэнергии в Молдове компания Moldelectrica тоже заключила соглашение с румынской Transelectrica о срочной поставке электроэнергии в случае необходимости.
«Мы начинаем неделю с хороших новостей из области энергетики: АО Energocom получило лицензию от НАРЭ Румынии и может покупать/продавать природный газ на румынском рынке. Компания Energocom зарегистрирована на Региональной платформе бронирования и может получить доступ к газовым хранилищам в Украине. Moldelectrica подписала соглашение с румынской Transelectrica об экстренной поставке электроэнергии в случае необходимости. Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны», — написал Спыну в своем телеграм-канале.
Напомним, на прошлой неделе кабинет министров Молдовы принял проект постановления о создании и поддержании гарантированных запасов природного газа «в целях обеспечения резервных решений по поставкам природного газа в РМ в случае чрезвычайных ситуаций». В рамках этого АО Energocom закупила 15 млн кубометров природного газа в два этапа у Moldovagaz, что в свою очередь позволило газораспределительной компании закрыть просроченный авансовый платеж перед «Газпромом». Запас голубого топлива передан на хранение Украине. Ранее аналогичным образом было приобретено 10 млн куб. м газа, чтобы отправить его на хранение в Румынию.
По словам Андрея Спыну, если концерн «Газпром» отключит республику от российского газа (помимо ставшей регулярной просрочки платежей, РМ не выполнило обязательства по аудиту исторических долгов — прим. EADaily), граждане республики этого даже не почувствуют. Уже сделаны запасы примерно в 35 млн кубометров газа, которых должно хватить на месяц-два. Накануне в Молдову также прибыли первые цистерны с мазутом из Румынии, который должен пополнить государственные резервы. У соседей закупаются и дрова.
Спыну успокаивает граждан тем, что система централизованного теплоснабжения Кишинева будет переведена на мазут, а взятые взаймы у ЕБРР деньги пойдут на покупку газа на международном рынке, в частности у Бухареста.
Власти Молдовы давно говорят о желании уйти от российской энергетической зависимости. В этой связи бывший премьер-министр Ион Кику обратил внимание на то, что «цена, которая нам светит в случае отключения от „Газпрома“, если не в 2 раза, то на 80% будет выше, чем газпромовская», а бюджет республики это не потянет.