В ходе селекторного совещания с руководителями органов государственной власти и управления главы городских и районных администраций проинформировали Президента о текущем положении дел. Ситуация повсеместно стабильная. Социальные обязательства исполняются своевременно. Поступления в местные бюджеты превышают плановые показатели. Дополнительные доходы позволят реализовать больше муниципальных проектов, передает пресс-служба главы государства.
В Тирасполе, к примеру, к новогодним каникулам рассчитывают вернуть к жизни каток, «Снежинка» теперь муниципальный объект. Реанимировать его предстоит городу. Будут реконструированы и расположенные по соседству спортивно-игровые площадки, входящие в состав тираспольского стадиона – теперь уже городского, а не республиканского, но по-прежнему носящего имя заслуженного тренера МССР и ПМР по футболу Евгения Шинкаренко.
На завершающей стадии находятся ремонтные работы в 37-м столичном детском саду и во втором корпусе МСКОУ №2. Торжественные мероприятия по случаю официального ввода в эксплуатацию инфраструктурно обновленных учреждений приурочат ко Дню города. Вообще, Тирасполь готовится к трехдневному празднованию – мероприятия расписаны на 13, 14 и 15 октября. На субботу готовят многообразную концертно-развлекательную программу. Среди приднестровских коллективов, которые выступят в центре столицы, и группа «DoReDos».
Бендерчане тоже готовятся к городским именинам. Праздновать будут 7 и 8 октября. Программа также готовится насыщенная. Из обновок к празднику – запуск каруселей аттракционной площадки в парке Александра Невского.
Еще одно массовое мероприятие, запланированное на 7 октября, – республиканский субботник. К нему готовятся все администрации. Президент поручил максимально вовлечь в реализацию этого масштабного проекта волонтерские организации и в дальнейшем усилить экологическое направление деятельности волонтерского движения. Особое внимание Вадим Красносельский призвал уделить уборке прибрежной линии Днестра. Кроме того, речь шла о необходимости обеспечения оперативного вывоза мусора, собираемого участниками субботников и экологических акций. Это – зона ответственности профильных служб, подведомственных госадминистрациям. Обсуждали и вопрос приобретения озеленительных материалов. Интересное решение нашли тираспольчане: естественно поднявшийся питомник саженцев кленов обнаружен на простаивающей территории бывшего завода им. Кирова. Так называемые самосейки различных сортов этого дерева хорошо укоренились. Поросль проредят с пользой – саженцы, выкопанные с комом земли, используют как посадочный материал для озеленения парков и улиц.
На совещании обсуждали и вопрос чистки устаревших насаждений. Сейчас акцент сделан на централизованном приведении в порядок территорий, прилегающих к учебным заведениям. Что касается иных общественных мест, то наиболее проблемные участки выявил порывистый ветер минувших выходных. Поломанные деревья и ветки ликвидируют в населенных пунктах точечно. Вадим Красносельский обратил внимание и на необходимость проводить чистку насаждений вдоль дорог. По его поручению в минувшем году силами слободзейской администрации только на участке в григориопольском направлении было убрано порядка двух тысяч аварийных деревьев. В этом году Слободзея планирует заняться отрезком дороги, ведущей в Первомайск. Президент рекомендовал приобщить к этой работе местное население, предоставив возможность безвозмездного распила и самовывоза спиленных профильной службой деревьев.
На совещании был поднят вопрос обсуждаемой реорганизации системы здравоохранения. Тема прорабатывается на уровне законодательной и исполнительной ветвей власти. Президент держит вопрос на личном контроле. Общественность, особенно в населенных пунктах, где предполагается сокращение стационарного коечного фонда, выражает обеспокоенность. Вадим Красносельский подчеркнул, что общество должно своевременно и полномерно информироваться о проводимых или предстоящих реорганизационных мероприятиях. Важно не ставить людей перед фактом, а аргументировать принимаемые решения, пояснять их суть и цель, чтобы граждане понимали, что модернизация направлена на совершенствование системы здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи, подчеркнул Президент.
Еще один вопрос, который волнует приднестровцев: когда начнется отопительный сезон. В пандемийные годы систему централизованной подачи тепла запускали без учета общепринятых нормативных показателей, серьезно увеличивая отопительный период. В текущем году оснований для нарушения норм нет. Подача тепла напрямую зависит от природного температурного режима. Пока среднесуточные показатели далеки от тех, что требуют запуска системы отопления жилых помещений. По поручению Президента будет определена очередность подключения объектов. В приоритете традиционно стационары и социальные учреждения постоянного пребывания граждан.