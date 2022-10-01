Сегодня посол Келли Кейдерлинг, назначенная польским Председательством ОБСЕ главой Миссии ОБСЕ в Молдове, вступает в должность. Она также будет выступать в качестве посредника от ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования.
Посол Кейдерлинг сменила на этом посту доктора Клауса Нойкирха, срок полномочий которого в качестве главы Миссии завершился в сентябре.
«Я рада занять этот важный пост в это изменчивое и сложное время для процесса приднестровского урегулирования. Я ожидаю сотрудничества с властями Кишинева и Тирасполя, а также с другими участниками формата «5+2» для продолжения и развития переговоров по реинтеграции Приднестровья в Республику Молдова. Мандат Миссии ОБСЕ - урегулирование приднестровского конфликта во всех его аспектах – по-прежнему является благородной целью государств-участников ОБСЕ», - сказала Кейдерлинг.
Как сообщается в пресс-релизе, ранее посол Кейдерлинг работала послом США в Уругвае, заместителем главы миссии посольства США в Кишиневе, Молдова, а также заместителем главы миссии и, с перерывами, временным поверенным в делах посольства США в Каракасе, Венесуэла. Посол Кейдерлинг занимала дипломатические должности в миссиях США в Кыргызстане, Кубе, Ботсване, Доминиканской Республике, Эфиопии и Замбии, а также многочисленные должности в Вашингтоне, округ Колумбия. Сфера ее научных интересов включает общества в переходный период, эффективную коммуникацию и дипломатическое мастерство.
Ключевым приоритетом Миссии ОБСЕ в Молдове является содействие достижению прочного, всеобъемлющего политического урегулирования приднестровского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с особым статусом для Приднестровья.
Мандат Миссии ОБСЕ в Молдове ежегодно подтверждается и продлевается всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая Республику Молдова.