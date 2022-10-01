Не думаете ли вы провести мобилизацию? - спросили пранкеры Вован и Лексус у Майи Санду. Президент Молдовы была откровенна, впрочем, как и все собеседники российских пранкеров, сообщает в Телеграмм "Спутник Молдова".
Предположительно звонок был совершён от имени премьер-министра Украины Шмыгаля. Майя Санду готова объявить мобилизацию в Молдавии и уже тесно сотрудничает в этом вопросе с Румынией, а затем «обороняться настолько эффективно, насколько позволят ресурсы». Об этом она лично сообщила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые и показали этот фрагмент.
Тизер1. О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Майей Санду появился сегодня, 3 октября на Rutube.ru
Между тем, в Минобороны страны напомнили гражданам и главе государства, что мобилизация в Молдове по законодательству, проводится только в случае объявления военного или осадного положения, пишет
В Минобороны Молдовы опровергли информацию о готовящейся мобилизации
Минобороны Молдовы сообщает, что информация о том, что в стране будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, появившаяся в СМИ из Российской Федерации, является ложной, пишет point.md
Представители ведомства напомнили, что согласно Закону № 212 от 24.06.2004 г. о режиме чрезвычайного, осадного и военного положения:
- мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения;
- Парламент Республики Молдова объявляет мобилизацию по предложению Высшего совета безопасности, а Президент может объявить с одобрения Парламента частичную или всеобщую мобилизацию.
"В Республике Молдова нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию", - сказано в пресс-релизе Минобороны.
В связи с этим граждан призывают получать информацию только из достоверных и официальных источников.