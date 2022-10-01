Dnestr.TV

 
0

О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Майей Санду

О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Майей Санду

Не думаете ли вы провести мобилизацию? - спросили пранкеры Вован и Лексус у Майи Санду. Президент Молдовы была откровенна, впрочем, как и все собеседники российских пранкеров, сообщает в Телеграмм "Спутник Молдова".

О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Майей Санду

Предположительно звонок был совершён от имени премьер-министра Украины Шмыгаля. Майя Санду готова объявить мобилизацию в Молдавии и уже тесно сотрудничает в этом вопросе с Румынией, а затем «обороняться настолько эффективно, насколько позволят ресурсы». Об этом она лично сообщила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые и показали этот фрагмент.

Тизер1. О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Майей Санду появился сегодня, 3 октября на Rutube.ru

Между тем, в Минобороны страны напомнили гражданам и главе государства, что мобилизация в Молдове по законодательству, проводится только в случае объявления военного или осадного положения, пишет

В Минобороны Молдовы опровергли информацию о готовящейся мобилизации

Минобороны Молдовы сообщает, что информация о том, что в стране будет объявлена ​​всеобщая воинская мобилизация, появившаяся в СМИ из Российской Федерации, является ложной, пишет point.md

Представители ведомства напомнили, что согласно Закону № 212 от 24.06.2004 г. о режиме чрезвычайного, осадного и военного положения:

- мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения;

- Парламент Республики Молдова объявляет мобилизацию по предложению Высшего совета безопасности, а Президент может объявить с одобрения Парламента частичную или всеобщую мобилизацию.

"В Республике Молдова нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию", - сказано в пресс-релизе Минобороны.

В связи с этим граждан призывают получать информацию только из достоверных и официальных источников.
  • Сегодня, 16:01
  • DTV
  • Просмотров: 74
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • Молдавский кинематограф снял комедию о трагедии 1992 го ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • Молдавский кинематограф снял комедию о трагедии 1992 го ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна