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В ООН признались, что до сих пор не знают, куда уходят сухогрузы с украинским зерном

В ООН признались, что до сих пор не знают, куда уходят сухогрузы с украинским зерном

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан заявила, что конечный пункт назначения сухогрузов с украинской сельхозпродукцией узнать невозможно. При этом она пообещала, что ООН создаст механизм, направленный на то, чтобы это выяснить, сообщает eadaily.com

По имеющимся в организации данным, около 48% украинского зерна, экспортируемого через Черное море в рамках «продуктовой сделки», идет в развитые страны.

«Почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся», — назвала представитель ООН общие цифры.

Напомним, в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Как сообщало EADaily, в начале сентября президент Владимир Путин заявил на ВЭФ-2022, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. По его словам, практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.
  • Сегодня, 19:32
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