Через 300 млн лет на Земле образуется новый суперконтинент. Статья об этом опубликована в NSR, сообщает gazeta.ru
Земная кора разделена на гигантские платформы, плавающие в магматическом океане. Эти платформы непрерывно двигаются, и в результате этого движения образуются океаны и материки.
Специалисты Нового Университета Кертина провели моделирование на суперкомпьютере, чтобы предсказать, как именно будут двигаться платформы в будущем. Выяснилось, что менее чем через 300 млн лет Тихий океан перестанет существовать, а материки соединятся в единое пространство, которое назвали Амазией. На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.
Тихий океан — это остатки древнего суперокеана Панталасса. В данный момент он сокращается на несколько сантиметров в год, и это движение идет непрерывно с тех пор, как распался прошлый суперконтинент Пангея, образовав современные материки.