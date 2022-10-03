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Геологи спрогнозировали образование единого суперконтинента через 300 млн лет

Геологи спрогнозировали образование единого суперконтинента через 300 млн лет

Через 300 млн лет на Земле образуется новый суперконтинент. Статья об этом опубликована в NSR, сообщает gazeta.ru

Земная кора разделена на гигантские платформы, плавающие в магматическом океане. Эти платформы непрерывно двигаются, и в результате этого движения образуются океаны и материки.

Специалисты Нового Университета Кертина провели моделирование на суперкомпьютере, чтобы предсказать, как именно будут двигаться платформы в будущем. Выяснилось, что менее чем через 300 млн лет Тихий океан перестанет существовать, а материки соединятся в единое пространство, которое назвали Амазией. На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.

Тихий океан — это остатки древнего суперокеана Панталасса. В данный момент он сокращается на несколько сантиметров в год, и это движение идет непрерывно с тех пор, как распался прошлый суперконтинент Пангея, образовав современные материки.
  • Сегодня, 20:06
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