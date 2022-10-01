Президент Вадим Красносельский подписал закон о внесении поправок в Лесной кодекс республики. Верховный Совет принял его в окончательном чтении 21 сентября. В документе, разработанном Правительством, оговаривается, что каждый раз, когда в республике будут рубить одно дерево, вместо него должны будут высаживать два.
За последние три года в Приднестровье было вырублено около 180 гектаров деревьев, которые утратили свои экологические свойства. Вместо них высажено чуть более 390 гектаров новых лесных насаждений.
Если деревья были вырублены или повреждены в результате чьих-то противоправных действий, то высадка новых будет производиться за счёт виновных. Такой же порядок будет действовать и в случае сноса зелёных насаждений в интересах граждан, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.
Правило о компенсационном озеленении распространяется на земли не только государственного лесного фонда, но и сельскохозяйственного назначения, а также на озеленение населённых пунктов, деревья на улицах, бульварах, в парках и скверах, дендрариях и ботанических садах.