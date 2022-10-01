Турция предложила россиянам использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy. Об этом пишет издание Aydinlik со ссылкой на собственные источники, утверждающие, что центральные банки двух стран проводят плановые переговоры, сообщает РБК
Troy работает в Турции с 2016 года и была запущена для увеличения объемов безналичных расчетов в стране. По данным издания, в марте 2022 года в обращении было более 12 млн пластиковых карт Troy. Глава турецкого Центробанка Шахап Кавчиоглу заявил, что торговлю между странами надо вести в национальных валютах, и «проявил волю в этом направлении», утверждает Aydinlik.
«Если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или открывают счет в турецких банках, работающих в России, и получают карту, интегрированную с Troy, то российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — пишет издание и добавляет, что, поскольку национальную платежную систему и транзакции контролирует Турция, «США нелегко будет найти повод для вмешательства».
В конце сентября газета Sabah написала, что турбизнес обдумывает вариант продажи вместе с турами «билетных» карт на замену «Миру». Такой картой россияне могли бы расплачиваться в ресторанах, магазинах и местах развлечений, а туроператор будет переводить потраченные отдыхающими деньги стороне, оказавшей услуги.
Глава российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявлял, что Анкара изучает вариант создания отдельного банка или системы на основе расчетов в блокчейне для работы с картами «Мир», которым не будут угрожать санкции.
Все эти альтернативы обсуждаются на фоне отказа в конце сентября всех пяти турецких банков, работающих с картами «Мир», принимать их. Сначала такое известие пришло относительно двух крупных частных банках страны Isbank и Denizbank. Затем еще три турецких государственных банка отказались использовать карты российской платежной системы «Мир» (Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank). Причиной называются санкции, которые грозят финансовым организациям со стороны США за поддержку российской платежной системы. Турецкие власти тогда пообещали найти решение и сообщить о нем в ближайшие дни.