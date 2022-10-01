C 1 января 2023 года вступят в действие два Постановления Правительства ПМР: «Об утверждении на 2023 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» и «Об утверждении на 2023 год Таможенного тарифа на товары, экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики».
Напомним, специалисты Государственного таможенного комитета ПМР несколько месяцев работали в составе Межведомственной комиссии по формированию Таможенного тарифа на 2023 год на товары, импортируемые на территорию ПМР. Согласно их информации, в процессе формирования тарифа от хозяйствующих субъектов Приднестровья поступили предложения об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 570 кодов ТН ВЭД, сообщает пресс-служба ГТК ПМР
Учитывая баланс интересов государства и бизнеса, ряд из них был удовлетворен. Пересмотрены ставки ввозной таможенной пошлины на 2023 год по 17% от общего числа кодов ТН ВЭД (изменено 1 729 из 9 971). Данные изменения по прогнозам повлекут дополнительные поступления платежей в Республиканский бюджет.
С начала нового финансового года в случаях, когда для определения таможенной стоимости ввозимых товаров не подлежит применению метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод), установлена комбинированная ставка пошлины.
С целью установления единой ставки на группы товаров и ухода от «товаров прикрытия» введены ставки импортной таможенной пошлины на следующие товары:
- соевые бобы (1201 90 ТН ВЭД) – 5%;
- хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды (2827 ТН ВЭД) (приведение единой ставки на продукты неорганической химии в размере 6%);
- запасные части к холодильникам и морозильникам (8418 99 ТН ВЭД) – 10%.
Во избежание «товаров прикрытия» и стимулирования ввоза новых товаров повышена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении одежды и изделий, бывших в употреблении (6309 ТН ВЭД) (с 10% до 15%), в связи с чем дополнительные поступления в бюджет составят ориентировочно 13 тыс. долл. США.
Обнулены ставки по 88 кодам ТН ВЭД на следующие товары: глицерин; дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения; остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом; бораты природные и их концентраты; галогенированные производные углеводородов; спирты ациклические и циклические и их производные. Специфические ставки пошлин приведены в соответствие адвалорным, учитывая изменение конъюнктуры рынка. В целом это повлечет дополнительные поступления в бюджет в размере 94 тыс. долл. США. Изменения произойдут по следующим товарным позициям:
а) увеличение ставок:
- лосось и филе свежие или охлажденные, мороженные
- креветки и раки
- моллюски
- сливочное масло и прочие жиры и масла
— сыры и творог
- томаты свежие
- чеснок
- морковь, репа, сельдерей
- овощи бобовые
- фрукты сушеные
- рис
- масло подсолнечное
- мороженое
- средства для макияжа губ и глаз
- шины для легковых автомобилей
- древесина, лесоматериалы
- одежда и принадлежности к одежде трикотажные и текстильные
- нижнее белье женское
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
Кроме того, Межведомственной комиссией были пересмотрены и приведены в соответствие единицы измерения, а именно изменены единицы измерения предметов одежды прочих из кожзаменителя, аккумуляторов, светодиодных модулей (LED), мебели для сидения деревянной, инвентаря и оборудования для занятия спортом прочих.
Напомним, таможенный тариф является главным инструментом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность в стране, поэтому вопросам его формирования уделяют особое внимание и профильные министерства, и Правительство ПМР.
Среди приоритетных принципов на протяжении ряда лет остаются следующие: установление специфических ставок таможенных пошлин соразмерно адвалорным ставкам и исходя из стоимости ввезенных товаров; сохранение тенденций по обнулению ставок ввозной таможенной пошлины на товары, используемые в процессах производства; недопущение снижения поступлений в Республиканский бюджет.