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Таможенные вести : Утверждён тариф на 2023 год. Подробности

Таможенные вести : Утверждён тариф на 2023 год. Подробности

C 1 января 2023 года вступят в действие два Постановления Правительства ПМР: «Об утверждении на 2023 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» и «Об утверждении на 2023 год Таможенного тарифа на товары, экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики».

Напомним, специалисты Государственного таможенного комитета ПМР несколько месяцев работали в составе Межведомственной комиссии по формированию Таможенного тарифа на 2023 год на товары, импортируемые на территорию ПМР. Согласно их информации, в процессе формирования тарифа от хозяйствующих субъектов Приднестровья поступили предложения об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 570 кодов ТН ВЭД, сообщает пресс-служба ГТК ПМР

Учитывая баланс интересов государства и бизнеса, ряд из них был удовлетворен. Пересмотрены ставки ввозной таможенной пошлины на 2023 год по 17% от общего числа кодов ТН ВЭД (изменено 1 729 из 9 971). Данные изменения по прогнозам повлекут дополнительные поступления платежей в Республиканский бюджет.

С начала нового финансового года в случаях, когда для определения таможенной стоимости ввозимых товаров не подлежит применению метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод), установлена комбинированная ставка пошлины.

С целью установления единой ставки на группы товаров и ухода от «товаров прикрытия» введены ставки импортной таможенной пошлины на следующие товары:

- соевые бобы (1201 90 ТН ВЭД) – 5%;

- хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды (2827 ТН ВЭД) (приведение единой ставки на продукты неорганической химии в размере 6%);

- принадлежности к одежде готовые прочие (ремни, пояса) (6217 10 000 ТН ВЭД) – 10%;

- запасные части к холодильникам и морозильникам (8418 99 ТН ВЭД) – 10%.

Во избежание «товаров прикрытия» и стимулирования ввоза новых товаров повышена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении одежды и изделий, бывших в употреблении (6309 ТН ВЭД) (с 10% до 15%), в связи с чем дополнительные поступления в бюджет составят ориентировочно 13 тыс. долл. США.

Обнулены ставки по 88 кодам ТН ВЭД на следующие товары: глицерин; дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения; остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом; бораты природные и их концентраты; галогенированные производные углеводородов; спирты ациклические и циклические и их производные.

Специфические ставки пошлин приведены в соответствие адвалорным, учитывая изменение конъюнктуры рынка. В целом это повлечет дополнительные поступления в бюджет в размере 94 тыс. долл. США. Изменения произойдут по следующим товарным позициям:

а) увеличение ставок:

- лосось и филе свежие или охлажденные, мороженные

- креветки и раки

- моллюски

- сливочное масло и прочие жиры и масла

— сыры и творог

- томаты свежие

- чеснок

- морковь, репа, сельдерей

- овощи бобовые

- фрукты сушеные

- рис

- масло подсолнечное

- мороженое

- средства для макияжа губ и глаз

- шины для легковых автомобилей

- древесина, лесоматериалы

- одежда и принадлежности к одежде трикотажные и текстильные

- нижнее белье женское

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

- изделия из цемента, бетона (газо- и пеноблоки)

- металлические решетки, сетки, цепи

- устройства для зарядки аккумуляторов

- мебель деревянная (шкафы, столы, кухонная, спальни)

- игрушки и игры

- метлы, щетки и веники.

б) снижение ставок:

- лук-севок

- редис, свекла

- апельсины, мандарины

- кофе

- лапша

- томаты консервированные

- сода пищевая

- косметические средства по уходу

- мешки упаковочные текстильные

- трубы, шланги и их фитинги из пластмасс

- стекла и зеркала

- лампы светодиодные (LED)

- коляски детские

- очки, корректирующие зрение

- одеяла, покрывала, подушки

- осветительное оборудование, люстры

- неэлектрические лампы (лампадки).

Кроме того, Межведомственной комиссией были пересмотрены и приведены в соответствие единицы измерения, а именно изменены единицы измерения предметов одежды прочих из кожзаменителя, аккумуляторов, светодиодных модулей (LED), мебели для сидения деревянной, инвентаря и оборудования для занятия спортом прочих.

Напомним, таможенный тариф является главным инструментом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность в стране, поэтому вопросам его формирования уделяют особое внимание и профильные министерства, и Правительство ПМР.

Среди приоритетных принципов на протяжении ряда лет остаются следующие: установление специфических ставок таможенных пошлин соразмерно адвалорным ставкам и исходя из стоимости ввезенных товаров; сохранение тенденций по обнулению ставок ввозной таможенной пошлины на товары, используемые в процессах производства; недопущение снижения поступлений в Республиканский бюджет.

источник: customs.gospmr
  • Сегодня, 14:37
  • DTV
  • Просмотров: 51
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