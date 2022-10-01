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Минфин ПМР : как перейти на применение специальных налоговых режимов

Минфин ПМР : как перейти на применение специальных налоговых режимов

Министерство финансов ПМР опубликовало на своем сайте памятку о порядке перехода индивидуальных предпринимателей на применение специальных налоговых режимов.

Процедура следующая : чтобы переоформиться, ИП нужно будет записаться на прием в территориальную налоговую инспекцию, лично обратиться в ТНИ за получением документа и получить QR-код для оплаты госпошлины, составляющей 1 РУ МЗП – 14,5 рублей.

В ТНИ предпринимателя сфотографируют, проверят уплату пошлины и в трехдневный срок выдадут документ на осуществление предпринимательской деятельности.

Сотрудники налоговых инспекций будут консультировать предпринимателей при переходе, например, с патентной на упрощенную систему налогообложения (УСН). Для этого ИП можно будет обратиться к администраторам специально созданных viber- и telegram-каналов. В viber-канале предприниматели смогут задать интересующие их вопросы, написав администраторам в личные сообщения.

Кроме того, консультации возможно получить и по телефону, а также электронной почте. Список соответствующих контактов приведен в памятке.

Минфин обращает внимание на то, что индивидуальным предпринимателям, которые переходят с патентной на упрощенную систему налогообложения, нужно будет обеспечить возможность безналичной оплаты потребителями товаров, работ и услуг. Для этого необходимо обратиться в банк, чтобы открыть счет ИП, оформить POS-терминал для приема к оплате платежных карт и (или) QR-код для осуществления мобильного платежа.

Наличные расчеты индивидуальные предприниматели на УСН должны будут проводить с использованием онлайн-касс. Для этого им нужно будет оформить договор на обработку фискальных данных с ЗАО «Агропромбанк» и приобрести термопринтер для печати чеков. Отметим, что для покупки термопринтера государство дает право ИП один раз уменьшить сумму налога с выручки на 55 РУ МЗП, то есть почти на 800 рублей.

Напомним, что в конце сентября Президент ПМР подписал законы о реформировании системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2023 года. Подробности здесь.

Для многих ИП, работающих по патенту, все останется как есть. Это касается тех, кто занимается прежде всего оказанием различных услуг населению и имеет не больше 3 работников.

Однако число видов деятельности по патентной системе все-таки сократится. Изменятся правила для торговли (здесь большая часть предпринимателей должна будет перейти на УСН), а также для тех услуг, которые ориентированы на юридические лица.

Министерство финансов на своем сайте приводит подробную информацию о видах деятельности, которые будут исключены из патентной системы с 1 января 2023 года. Эту информацию можно посмотреть здесь. В ней также речь идет об особенностях работы по патенту и на УСН для крестьянско-фермерских хозяйств.

Отметим, что УСН имеет ряд преимуществ для предпринимателей. Индивидуальный предприниматель на «упрощенке», как и на патентной системе, освобожден от ведения бухучета, сдачи какой-либо налоговой и финансовой отчетности. При этом у него нет ограничений на число видов деятельности (по патентной системе можно заниматься не более чем 5 видами), он может привлекать до 5 работников, проводить операции с юридическими лицами и заниматься внешнеэкономической деятельностью – завозить товар на сумму до 50 тысяч долларов в год.

источник: novostipmr
  • Сегодня, 14:55
  • DTV
  • Просмотров: 43
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