Президент ПМР Вадим Красносельский продлил действие «жёлтого» уровня террористической опасности ещё на 15 дней до 21 октября включительно. 5 октября глава государства подписал соответствующий указ.
Напомним, с 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал критический, «красный» уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики. С 25 мая степень террористической угрозы понизили с «красного» на «жёлтый» уровень. Он также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
Напомним: в апреле и мае 2022 г. в Приднестровье произошли террористические атаки на здание МГБ, радиотелецентр вблизи поселка Маяк, а также воинскую часть в селе Парканы. Следы терактов вели на Украину. Кроме этого, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва. Ещё один теракт произошел у Военкомата в Тирасполе - в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта у Военкомата являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе Владимировки с дрона были сброшены два взрывных устройства.