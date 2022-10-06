Евросоюз объявил о вводе нового, восьмого по счету пакета экономических и персональных санкций в отношении России в ответ на принятие в ее состав новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — по итогам проведенных там референдумов. В список санкций вошли установление потолка цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер. Пакет принят «в свете нарастающей военной агрессии против Украины и незаконной аннексии украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей», говорится в сообщении Совета ЕС. Юридические детали санкций опубликованы вечером 6 октября в Официальном журнале ЕС. Потолок цен на нефть
Евросоюз вводит в свою законодательную систему регулирование, направленное на фактическое установление предельных цен на российские нефть и нефтепродукты для третьих стран. Дизайн этого ограничения такой: в общем случае европейским компаниям и организациям запрещается оказывать услуги по морской перевозке, а также техническому содействию, посредничеству, финансированию или страхованию (перестрахованию) в отношении закупок российской нефти третьими странами.
Такой пункт (со сроками вступления в силу с декабря 2022 года для нефти и с февраля 2023 года для нефтепродуктов) был введен еще в июне в рамках шестого санкционного пакета. Однако теперь из него будет сделано исключение: такие услуги будут разрешены, если нефть или нефтепродукты покупается по цене, равной или ниже предельной (точные уровни отдельно для нефти и отдельно для нефтепродуктов будут установлены в течение нескольких недель).
Евросоюз считает, что такой механизм (который в настоящее время согласовывается на уровне «Группы семи», включая США) позволит «решительно сократить доходы России от продажи нефти». Сам ЕС перестанет импортировать российскую сырую нефть с декабря, нефтепродукты — с февраля. С весны закупки российской нефти последовательно наращивают Китай, Индия и Турция: в частности, еще летом доля Китая и Индии в поставках российской нефти превысила 40% (годом ранее было около 22%), сообщала аналитическая фирма Kpler. Но возят эту нефть в основном танкеры, принадлежащие бенефициарам из Греции, Кипра и Мальты.
Так, по оценкам вашингтонского Института международных финансов (IIF), греческие танкеры сейчас обеспечивают 55% объемов нефти, выходящих из российских портов (по сравнению с 35% в 2020–2021 годах). Соответственно, греческие, кипрские и мальтийские судовладельцы в теории смогут продолжать оказывать услуги по транспортировке российского топлива в случае заверения со стороны импортеров, что нефть приобретена в соответствии с предельными ценами, установленными на уровне G7.
У экспертов и участников рынка пока много вопросов к предстоящему механизму. Как писал РБК, у индустрии нет четкого понимания, как он будет работать. Так, на этой неделе руководители трейдинговых фирм Vitol, Trafigura, Gunvor сказали, что деталей не хватает, хотя они уже должны были появиться, учитывая скорое вступление в силу. Общим местом является и опасение, что потолок цен может, напротив, привести к росту мировых цен на нефть. Вице-премьер России Александр Новак 5 октября повторил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как предельные цены.
Предельные цены на российские нефть и нефтепродукты будут определены коалицией стран G7 позднее, отмечается в юридически обязывающих документах о введении новых санкций. В них говорится, что Совет ЕС будет в том числе исходить из «неформального следования» [покупателями из третьих стран] механизма ограничения цен.
Санкции на ввоз российских товаров
ЕС расширил эмбарго на импорт товаров из России, запретив больше поставок стальной продукции, а также импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики и ювелирных элементов (включая некоторые драгоценные камни и металлы, кроме золота, импорт которого ЕС запретил еще раньше). По данным Еврокомиссии, в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму €7 млрд (по данным за 2021 год).
Еще в марте ЕС закрыл свой рынок для российских черных металлов и некоторых изделий из них на сумму примерно €3,3 млрд в год, но тогда эмбарго коснулось готовой стальной продукции из России, а полупродукты (слябы, стальные заготовки) затронуты не были. Теперь санкции расширяются и на полуфабрикаты, хотя будет предусмотрен трехмесячный переходный период, в течение которого эти изделия еще могут поставляться европейским клиентам. В июле 2022 года поставки железа и стали из России в Евросоюз опустились до $243 млн (с $522 млн в июне и $770–790 млн в месяц минувшей весной).
В прошлом году страны Евросоюза ввезли древесной массы из России (включая целлюлозу) на сумму $158 млн, бумаги и картона — на $645 млн.
Существенный ущерб может быть нанесен и поставкам российской пластмассы. В 2021 году Евросоюз закупил пластмасс и изделий из них в России на сумму свыше $1,5 млрд. Эта продукция продолжала ввозиться в ЕС и в 2022 году, хотя и в меньших объемах: в июле европейский импорт пластмасс из России составил около $57 млн.
Еврокомиссия сообщает, что импортное эмбарго также затронет продукцию российского машиностроения, транспортные средства, текстиль, обувь, кожу, керамику и некоторые химические продукты.
В частности, ЕС закрыл рынок для косметических средств, средств для волос, средств для гигиены полости рта, средств для бритья — их импорт в страны ЕС в 2021 году из России составлял $111 млн. По словам члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой, запрет на поставки косметических средств в ЕС не принесет рынку негативного эффекта: российские производители никогда не целились на экспансию на европейские рынки или в США.
Санкции на поставки в Россию
Дополнительные экспортные ограничения вводятся с целью уменьшить «доступ России к военным, промышленным и технологическим товарам». Например, ЕС запретит продажу в Россию коксового угля, который используется на российских промышленных заводах (экспорт из ЕС в Россию в 2021 году составил $48 млн). Кроме того, накладывается эмбарго на поставки в Россию определенных электронных компонентов, которые могут использоваться в российских вооружениях, технических деталей, применяемых в авиационном секторе, и некоторых продуктов химии.
В частности, ЕС запретил поставки в Россию гидравлических масел для самолетов, пневматических шин для летательных аппаратов, фрикционных материалов и изделий для авиационных тормозов, устройств для испытания на твердость и прочность — эти товары могут поставляться по действующим контрактам до 6 ноября.
В перечень европейских товаров, которые могут использоваться в военных целях и экспорт которых в Россию запрещается, включены полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы и т.д.), процессоры и контроллеры, запоминающие устройства и т.д. В 2021 году страны ЕС экспортировали в Россию таких электронных микросхем, которые сейчас попали под запрет, на $733,5 млн. Как утверждает Еврокомиссия, Россия не сможет найти этим продуктам легкую замену в третьих странах.
ЕС запрещает экспорт в Россию товаров, «которые могут использоваться для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения» (в России смертная казнь запрещена с 1997 года. — РБК), а также гражданского огнестрельного оружия и его компонентов, военных транспортных средств. В 2021 году европейский экспорт оружия, боеприпасов, их частей и принадлежностей составил $46 млн, в том числе около $23 млн — спортивные и охотничьи ружья и винтовки, свидетельствуют данные внешнеторговой базы ООН Comtrade.
В ходе предыдущих раундов санкций ЕС запретил или ограничил экспорт в Россию товаров общей стоимостью €24,8 млрд, что соответствует 28% прошлогоднего европейского экспорта в Россию. Запрет на инженерные и юрисконсультские услуги
Под новое эмбарго попали архитектурные и инженерные услуги, которые европейские компании оказывали российским властям или юридическим лицам, а также услуги в области ИT-консалтинга и юридического консультирования. Еврокомиссия утверждает, что «это существенно, поскольку без этих услуг российский промышленный потенциал может ослабнуть».
Оценить эффект этих мер сложно, поскольку российская статистика по импорту услуг, составляемая Банком России на основе платежного баланса (а не перемещения физических товаров через таможню), не выделяет услуги, которые попадут под запрет ЕС. Так, услуги в сфере ИT-консалтинга являются частью компьютерных услуг, импорт которых из стран ЕС в 2020 году составил $2,76 млрд. Закупки российскими резидентами европейских услуг в области архитектуры, инженерных услуг и услуг в технических областях в пандемийном 2020 году составили $1,8 млрд после почти $4,2 млрд в 2019 году. Больше всего таких услуг (почти 60%) приобреталось во Франции.
Большинство зарубежных архитектурных и инжиниринговых компаний объявило о приостановке своей деятельности в России еще весной, не дожидаясь очередного европейского пакета санкций, говорит руководитель архитектурно-инжиниринговой группы Marks Юрий Готман. Уход западных бюро затронул прежде всего девелоперов, которые строят высотные комплексы и ведут проекты комплексного развития территорий, говорит он. «Коллаборации с иностранными бюро были высоковостребованны у московских девелоперов и продиктованы во многом маркетинговыми соображениями. При этом основной объем работ и техническая часть традиционно доставались российским архитектурным и инженерно-проектировочным компаниям», — поясняет Готман. По его словам, девелоперы уже успели найти приемлемый формат сотрудничества: или переключились на отечественных архитекторов и проектировщиков, или пользуются услугами филиалов компаний, открытых вне Евросоюза, например в ОАЭ.
Что касается ИT-консалтинга, речь идет о запрете компаниям «большой четверки» (EY, PwC и т.д.), а также стратегическим консультантам, например McKinsey, оказывать услуги российским клиентам, считает президент Лиги цифровой экономики и основатель AT Consulting Сергей Шилов. «Но все они ранее ушли с российского рынка, поэтому новые санкции выглядят декларативными, реального урона от них не будет», — полагает он. Директор управления реализации сервисов Softline Алексей Пилипчук также указал, что рынок консалтинговых ИT-услуг завершил трансформацию еще в начале этого года. «Ушедших с рынка игроков уже заменили как отечественные команды, так и команды, перешедшие из зарубежных компаний. Поэтому отечественный ИТ-рынок вряд ли заметит какие-либо ухудшения ситуации с вводом нового пакета санкций», — рассуждает он.
Новые люди и организации в санкционных списках
Евросоюз добавил в санкционный список, подразумевающий заморозку активов в юрисдикции европейских стран и запрет на ведение бизнеса с ними для европейских операторов, некоторое количество граждан, причастных к «оккупации, незаконной аннексии и фальшивым референдумам на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей». Также персональные санкции наложены на высокопоставленных военачальников, пропагандистов и некоторые предприятия, поддерживающие российскую армию. В список, в частности, вошли глава Центризбиркома Элла Памфилова, певцы Николай Расторгуев и Олег Газманов, основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников.
У ЕС есть еще один список — российских компаний и организаций, с которыми европейцам запрещены любые транзакции (он чуть мягче основного санкционного списка, поскольку не подразумевает заморозки активов этих структур). В настоящее время в него включены «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод, «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», КамАЗ, «Ростех», «Севмаш», «Совкомфлот», Объединенная судостроительная корпорация. В этот перечень добавили «Российский морской регистр судоходства» (РС) — классификационное общество, предоставляющее услуги по освидетельствованию и инспектированию российских и зарубежных судов.
РС в марте был включен в перечень российских банков и компаний, на которые распространяются финансовые санкции Евросоюза (запрет на привлечение долгового и акционерного финансирования). Однако тогда ЕС пояснял, что судовой регистр специально был исключен из более широкого запрета на транзакции с ним, поскольку приходится учитывать «возможные косвенные последствия для европейских операторов, соблюдающих санкционный режим».
В марте Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО) проголосовала за исключение РС из списка участников. Однако российский регистр до последнего времени оставался организацией, признаваемой Евросоюзом, — это значит, что она поддерживает отношения с другими классификационными обществами, включая французское Bureau Veritas Marine & Offshore, Польский реестр судов, итальянское RINA Services, с целью обеспечения эквивалентности их правил и процедур. У РС есть подразделения во многих странах Евросоюза (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Нидерланды, Польша, Финляндия, Эстония). Теперь, как следует из документов ЕС, признание Евросоюзом российского регистра отзывается.
РС является федеральным автономным учреждением, подведомственным Минтрансу. В настоящее время в РС зарегистрированы и проходят освидетельствование порядка 50 судов под флагом Греции, 15 мальтийских, 30 кипрских судов, следует из информации на сайте регистра. Исходя из сообщений Совета ЕС и Еврокомиссии, теперь эти суда должны прекратить коммерческие отношения с РС — скорее всего, в течение переходного периода. Те нероссийские суда, которые продолжит сертифицировать РС, не смогут заходить в европейские порты и шлюзы после 8 апреля 2023 года.
Имеющиеся иностранные суда, скорее всего, придется вывести из РС, а потом «надо смотреть на возможность формирования альтернативной схемы работы, потому что в конечном итоге сложившаяся ситуация констатирует разрыв всех возможностей для какого-то совместного признания работающих на международных маршрутах судов», говорит гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Что касается подразделений в Европе, морскому регистру, скорее всего, их придется закрыть, добавил он. РБК направил запрос в «Российский морской регистр судоходства».
Полный запрет криптокошельков
ЕС расширил действующие ограничения на использование россиянами криптоактивов в европейской юрисдикции, запретив пользоваться криптокошельками и криптосчетами независимо от суммы на счете в евровом эквиваленте (ранее запрет не распространялся на суммы до €10 тыс.).
Запрету обязаны будут следовать только компании — резиденты ЕС, отмечает сооснователь Argentum47 Роман Забуга. Остальные под него не подпадают, поэтому у российских пользователей есть выбор, куда перевести свои активы. В целом эти санкции коснутся централизованных проектов и тех, кто проводит KYC (процедуры «знай своего клиента»), считает он.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Афанасьев тоже указывает, что криптовалютные кошельки и биржи неевропейских юрисдикций останутся доступными для россиян. Кроме того, он отметил, что санкции коснутся тех, у кого аккаунт верифицирован на российский паспорт и кто живет в России. «Если же вы не живете на территории России и можете это доказать, то санкции, скорее всего, вас не коснутся», — считает Афанасьев. Ранее сформулированный запрет на услуги криптокошельков свыше €10 тыс. распространялся на «российских граждан или физических лиц, проживающих в России».