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Категорию получателей госсубсидий на приобретение жилья расширят

Категорию получателей госсубсидий на приобретение жилья расширят

Депутаты парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства обсудили изменения и дополнения в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», сообщает пресс-служба Верховного Совета.

Инициатива Правительства направлена на расширение категории получателей госсубсидий на приобретение жилья. Список предлагают дополнить медицинскими сёстрами, работающими в государственных и муниципальных специальных (коррекционных) организациях образования, а также некоторыми сотрудниками МВД ПМР: работниками патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойных подразделений, дежурных караулов и отдельных (военизированных) пожарных постов подразделения, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Планируется, что новые меры вступят в силу с 1 января 2023 года. В случае принятия дополнений финансирование будет проводиться в рамках заложенных на 2023 год лимитов и не потребует дополнительных затрат из госбюджета.

Депутаты профильного комитета рекомендовали законопроект для рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении.

Депутаты парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства обсудили поправки к проекту Закона ПМР «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики на период 2022-2031 годов».

Как сообщает пресс-служба Верховного Совета, поступило предложение добавить в список льготных категорий на получение жилья участников боевых действий в Афганистане, а также их вдов.

По предварительным расчётам, на реализацию данных мер потребуется дополнительное финансирование из госбюджета в размере более 58 млн рублей.

После длительного обсуждения депутаты комитета рекомендовали законопроект для рассмотрения на пленарном заседании в режиме второго чтения с поправками.

  • Сегодня, 09:59
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