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7 октября торжественно откроют "Карусельный двор" в Бендерской крепости. Программа праздника

7 октября торжественно откроют "Карусельный двор" в Бендерской крепости. Программа праздника

Карусельный двор в крепости торжественно откроют 7 октября.

Официальная церемония стартует в 15:30 у центрального входа в зону аттракционов. Театрализованное представление с участием героев сказки «Питер Пэн», а также кинофильма «Пираты Карибского моря» - сыграют артисты Народного драматического коллектива «Театральная гостиная» и Театра танца «BOOM». Живое музыкальное сопровождение -Муниципальный духовой оркестр, дирижер Лазарь Калоев, сообщает bendery-ga.org

Сразу после открытия, по парку будут гулять мультгерои, аниматоры и ходулисты.

На локации «Аллея сказок» - выставка тематических фото-зон от творческих коллективов из Тирасполя (ГДК) и Бендер (ДДЮТ) и также выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

На плацу в этот день расположится локация «ИгроЛенд», где можно будет купить сувениры, игрушки и перекусить всей семьей. С 15:30 до 19:00 здесь расположат торговые палатки и зону фудкорта. А праздничное агентство «Играй дом» организует конкурсно-игровые программы для детей «Приключения Лалафанфан», «Путешествие во времени с Леди Баг и Супер Котом». А для любителей спорта проведут состязания «Крестики-нолики» и «Пятнашки».

На локации «Кукольный домик» с 16:00 до 18:00 - игровые программы, мастер-классы по кукловождению, декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, а также аквагрим и фейсарт.

На главной сцене Бендерской крепости пройдет зажигательный концерт артистов цирка и творческих коллективов города, начало в 16:30.

Завершатся торжественные мероприятия в 19:00 праздничным салютом. Аттракционы будут работать до 22-00ч.

7 октября торжественно откроют "Карусельный двор" в Бендерской крепости. Программа праздника
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
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