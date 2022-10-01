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Итоги купального сезона 2022 г.

Итоги купального сезона 2022 г.

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР подвели итоги купального сезона.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, с 1 июня по 18 сентября в водоёмах республики утонули шесть человек. Все они были в состоянии алкогольного опьянения и отдыхали на несанкционированных пляжах.

Для сравнения: в 2021 году утонул 21 человек, в том числе три ребёнка.

Этим летом спасти удалось пятерых взрослых и одного несовершеннолетнего.

Купальный сезон окончен, но сотрудники ГУпЧС МВД ПМР напоминают о необходимости соблюдения простых правил безопасности у водоёмов.

Заместитель начальника Управления аварийно-спасательной службы ГУпЧС МВД ПМР Сергей Гонцов отметил, несмотря на то, что отдыхающих на пляжах практически нет, окунуться в реку приходят так называемые моржи. На берега часто выходят компании. На Днестре и его притоках, а также на лимане нередко можно встретить рыбаков.

«Мы обращаем внимание всех, кто любит свободное время проводить у воды: не оставляйте без присмотра детей, не подходите близко к обрывам, будьте осторожны и внимательны. Если возникла чрезвычайная ситуация, немедленно звоните в службу спасения на единый номер 101», - призвал к бдительности Сергей Гонцов.
  • Сегодня, 17:50
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