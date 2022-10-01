В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР подвели итоги купального сезона.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, с 1 июня по 18 сентября в водоёмах республики утонули шесть человек. Все они были в состоянии алкогольного опьянения и отдыхали на несанкционированных пляжах.
Для сравнения: в 2021 году утонул 21 человек, в том числе три ребёнка.
Этим летом спасти удалось пятерых взрослых и одного несовершеннолетнего.
Купальный сезон окончен, но сотрудники ГУпЧС МВД ПМР напоминают о необходимости соблюдения простых правил безопасности у водоёмов.
Заместитель начальника Управления аварийно-спасательной службы ГУпЧС МВД ПМР Сергей Гонцов отметил, несмотря на то, что отдыхающих на пляжах практически нет, окунуться в реку приходят так называемые моржи. На берега часто выходят компании. На Днестре и его притоках, а также на лимане нередко можно встретить рыбаков.
«Мы обращаем внимание всех, кто любит свободное время проводить у воды: не оставляйте без присмотра детей, не подходите близко к обрывам, будьте осторожны и внимательны. Если возникла чрезвычайная ситуация, немедленно звоните в службу спасения на единый номер 101», - призвал к бдительности Сергей Гонцов.