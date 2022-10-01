Старейшая общественная организация ПМР обеспокоена ростом напряжённости вокруг республики. Делегаты прошедшей 7 октября в Тирасполе конференции Объединенного совета трудовых коллективов (ОСТК) Приднестровья приняли обращение к Организации Объединенных наций, Европейскому Союзу, народам России, Украины и Молдовы, сторонам переговорного процесса по урегулированию молдо-приднестровского конфликта, парламентам и руководителям государств мира и всему мировому сообществу, сообщает novostipmr.com :
«Политическая обстановка вокруг Приднестровья практически ежедневно, ежечасно меняется в сторону обострения. Поведение ближайших наших государств-соседей – Украины и Молдовы – вызывает тревогу у людей, проживающих в нашей республике».
В частности, отмечается в заявлении, в последнее время в средствах массовой информации Украины всё чаще звучат призывы к руководству Молдовы решить конфликт в Приднестровье силовым путём. Обещания оказать военную помощь звучат со стороны должностных лиц Украины. При этом президент Молдовы Майя Санду с первого дня избрания президентом требует вывода российских войск и миротворцев, а советник президента РМ по национальной безопасности заявляет о том, что Молдова не может дальше полагаться на свой нейтралитет и должна наращивать свою военную мощь. Не добавляет спокойствия учения армии Молдовы, которые проходят в 20 километрах от границ ПМР под руководством иностранных инструкторов.
В заявлении подчеркивается, что с первых дней вооружённого конфликта между Россией и Украиной Президент ПМР Вадим Красносельский, Верховный Совет и Правительство республики приняли решение поддерживать строжайший нейтралитет. Власти Приднестровья неоднократно обращались к президенту, парламенту и правительству Молдовы с предложениями об активизации переговоров и реализации ранее подписанных соглашений, о разработке и подписании нового договора о гарантиях мира. Однако власти Молдовы уклоняются от диалога по решению актуальных проблем. Тем самым, по мнению ОСТК, руководство Молдовы демонстрирует решимость во что бы то ни стало разрушить мир на Днестре.
От имени народа Приднестровья ОСТК призвал мировое сообщество предотвратить развязывание смертоносного военного конфликта на территории ПМР.
«Люди доброй воли всех стран мира, остановите нарастающее безумие, зарождающуюся попытку утопить в людской крови мир на Днестре», - говорится в заявлении организации.