Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что пограничная служба Польши получила средства на создание периметрического электронного заграждения на границе с Калининградской областью России. Об этом он сообщил в эфире Polskie Radio.
«В бюджете на будущий год есть средства на то, чтобы относительно быстро создать электронное заграждение, чтобы тщательно следить за этой границей»,— сказал он, пишет gazeta.ru
Вонсик также подчеркнул, что большое внимание уделяется охране границы с Белоруссией, где по-прежнему дислоцируется армия.
Ранее сообщалось, что МВД Финляндии выделит €6 млн на строительство заграждения на границе с Россией.
Уточняется, что строительство пограничного заграждения потребует предварительного обсуждения с владельцами участков на границе. Тем не менее, новое пограничное законодательство требует от владельцев земли безоговорочного согласия на требования властей, если это «необходимо для поддержания безопасности границы».
Сухопутная граница Финляндии и России имеет протяженность порядка 1,3 тыс. км. По оценкам финской пограничной службы, физический барьер на границе должен составить около 260 км.