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Молдавские хирурги провели уникальную операцию по пересадке печени в прямом эфире

Молдавские хирурги провели уникальную операцию по пересадке печени в прямом эфире

В Молдове прошла уникальная операция – пациенту пересадили печень от живого донора в прямом эфире.

Операция была проведена в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги в рамках научно-практической конференции, организованной Государственным Университетом Медицины и Фармации имени Николая Тестемицану. За ней в одном из залов больницы в прямом эфире наблюдали сотни врачей, студентов и резидентов, передает bloknot-moldova.ru.

Команда медиков состояла из 50 специалистов из Молдовы и Румынии. К сложному хирургическому вмешательству они готовились несколько недель, и, по словам врачей, в буквальном смысле слова спасли человеку жизнь.

- Прямо сейчас в этот момент происходит операция по трансплантации печени от живого донора. К молдавской команде врачей присоединится команда румынских врачей. У пациента цирроз печени на последней стадии и, по правде говоря, если бы пациента не положили на операционный стол, он бы умер, - рассказал заведующий кафедрой хирургии Адриан Хотиняну.

По словам хирурга, это вторая подобная операция, проведенная молдавскими и румынскими специалистами. Донором стал родственник пациента, он отдал часть своей печени, чтобы спасти жизнь человека, сообщает publika.md.

- В среднем такая операция, я имею пересадку органа от живого донора, длится до 12 часов. Нас около 10-15 хирургов, а всего в команде около 50 человек, - пояснил хирург.

С начала года в стране было проведено всего шесть таких пересадок. Проблема в отсутствии необходимых донорских органов. Зачастую люди не хотят давать согласие на использование органов их умерших родственников, а живых доноров найти крайне сложно, поскольку это довольно сложная операция, сложнее, чем в случае, когда орган пересаживают от посмертных доноров.

Организаторы научно-практической конференции отметили, что выбранная в этом году тема очень актуальна. Например, в 2018 году в Молдове состояли на учете почти 10 тысяч больных циррозом печени, больше четверти из них – скончались.

Ранее мы писали о том, что Молдавские врачи получили доступ к европейской базе данных органов для трансплантации. Теперь у пациентов, нуждающихся в пересадке, больше шансов получить необходимый для выживания орган.

В списке ожидания на трансплантацию органов в Молдове сейчас 72 пациента. 50 нуждаются в пересадке печени, а 22 – почек.


  • Сегодня, 12:47
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