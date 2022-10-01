В Молдове прошла уникальная операция – пациенту пересадили печень от живого донора в прямом эфире.
Операция была проведена в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги в рамках научно-практической конференции, организованной Государственным Университетом Медицины и Фармации имени Николая Тестемицану. За ней в одном из залов больницы в прямом эфире наблюдали сотни врачей, студентов и резидентов, передает bloknot-moldova.ru.
Команда медиков состояла из 50 специалистов из Молдовы и Румынии. К сложному хирургическому вмешательству они готовились несколько недель, и, по словам врачей, в буквальном смысле слова спасли человеку жизнь.
- Прямо сейчас в этот момент происходит операция по трансплантации печени от живого донора. К молдавской команде врачей присоединится команда румынских врачей. У пациента цирроз печени на последней стадии и, по правде говоря, если бы пациента не положили на операционный стол, он бы умер, - рассказал заведующий кафедрой хирургии Адриан Хотиняну.
По словам хирурга, это вторая подобная операция, проведенная молдавскими и румынскими специалистами. Донором стал родственник пациента, он отдал часть своей печени, чтобы спасти жизнь человека, сообщает publika.md.
- В среднем такая операция, я имею пересадку органа от живого донора, длится до 12 часов. Нас около 10-15 хирургов, а всего в команде около 50 человек, - пояснил хирург.
С начала года в стране было проведено всего шесть таких пересадок. Проблема в отсутствии необходимых донорских органов. Зачастую люди не хотят давать согласие на использование органов их умерших родственников, а живых доноров найти крайне сложно, поскольку это довольно сложная операция, сложнее, чем в случае, когда орган пересаживают от посмертных доноров.
Организаторы научно-практической конференции отметили, что выбранная в этом году тема очень актуальна. Например, в 2018 году в Молдове состояли на учете почти 10 тысяч больных циррозом печени, больше четверти из них – скончались.
Ранее мы писали о том, что Молдавские врачи получили доступ к европейской базе данных органов для трансплантации. Теперь у пациентов, нуждающихся в пересадке, больше шансов получить необходимый для выживания орган.
В списке ожидания на трансплантацию органов в Молдове сейчас 72 пациента. 50 нуждаются в пересадке печени, а 22 – почек.