Dnestr.TV

 
0

МИД РФ: Киев пытается спровоцировать Кишинев на силовые действия в Приднестровье

МИД РФ: Киев пытается спровоцировать Кишинев на силовые действия в Приднестровье

Как отметил директор второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук, опасность эскалации ситуации вокруг Приднестровья сохраняется

Украинские власти пытаются спровоцировать Молдову на силовые действия в Приднестровье. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В апреле - июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна - попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия [в Приднестровье]", - сказал он.

Полищук отметил, что опасность эскалации ситуации вокруг Приднестровья сохраняется. "Это связано с попытками внешних сил, прежде всего Киева, раскачать ситуацию в регионе, - указал он. - Отрадно, что в Кишиневе понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации".

По словам дипломата, в урегулировании приднестровского вопроса "альтернативы формату "5+2" не просматривается". "Несмотря на паузу в работе, [формат "5+2"] остается единственным многосторонним механизмом, в рамках которого возможен поиск всеобъемлющего решения приднестровского вопроса", - пояснил он.

Полищук подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации как никогда важно "налаживание продуктивного диалога между берегами Днестра". "Речь не только о взаимодействии в плане решения практических вопросов в торгово-экономической, транспортно-логистической, медицинской и других сферах, напрямую затрагивающих простых жителей региона. Здесь пока есть над чем работать", - сказал он.

Дипломат напомнил, что Тирасполь "неоднократно обращался к Кишиневу с призывами начать субстантивные переговоры по параметрам всеобъемлющего урегулирования на Днестре". "Однако внятной реакции с молдавской стороны до сих пор не последовало, а без встречных конструктивных шагов ожидать каких-либо подвижек в приднестровском урегулировании вряд ли приходится", - указал Полищук.
tass.ru
  • Сегодня, 12:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна