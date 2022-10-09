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Из портов Украины вышли еще 13 судов с зерном

Из портов Украины вышли еще 13 судов с зерном

Из украинских портов вышли еще 13 судов с более чем 200 тыс тонн сельскохозяйственной продукции. Это осуществлено в рамках зерновой сделки, сообщили в мининфраструктуры Украины.

Суда вышли из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" с 230,7 тыс тонн агропродукции, предназначенных для стран Африки, Азии и Европы.

Среди отправившихся судов балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тысяча тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тысяч тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тысяч тонн сои для Египта).

305 судов с начала работы "зернового коридора" экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в Азию, Европу и Африку, подсчитано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

22 июля в Турции были подписаны соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ на экспорт и о содействии нашей страны вывозу украинского зерна. Владимир Путин неоднократно заявлял после вступления соглашений в силу на практике, что зерно из украинских портов поставляется не в те страны, о которых шла речь.
mk.ru
  • Сегодня, 13:12
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