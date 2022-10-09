Из украинских портов вышли еще 13 судов с более чем 200 тыс тонн сельскохозяйственной продукции. Это осуществлено в рамках зерновой сделки, сообщили в мининфраструктуры Украины.
Суда вышли из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" с 230,7 тыс тонн агропродукции, предназначенных для стран Африки, Азии и Европы.
Среди отправившихся судов балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тысяча тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тысяч тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тысяч тонн сои для Египта).
305 судов с начала работы "зернового коридора" экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в Азию, Европу и Африку, подсчитано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
22 июля в Турции были подписаны соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ на экспорт и о содействии нашей страны вывозу украинского зерна. Владимир Путин неоднократно заявлял после вступления соглашений в силу на практике, что зерно из украинских портов поставляется не в те страны, о которых шла речь. mk.ru