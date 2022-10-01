В российском ведомстве отметили, что все вопросы поставок российского газа в республику лежат исключительно в коммерческой плоскости и относятся к ведению холдинга
Москва рассчитывает, что Кишинев будет выполнять свои обязательства по газовому контракту с "Газпромом" и воздержится от политизации вопроса поставок газа в Молдову. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Надеемся, что Молдова будет выполнять свои обязательства по газовому контракту и воздержится от политизации взаимодействия с "Газпромом", - сказал он.
Полищук указал, что все вопросы поставок российского газа в республику лежат исключительно в коммерческой плоскости и относятся к ведению "Газпрома".
"Отмечу лишь, что формула расчета цены на газ, установленная контрактом между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз", продленным на пять лет в октябре 2021 года, молдавскую сторону год назад устроила. Несмотря на это, в текущем году "Молдовагаз" неоднократно нарушал условия контракта по сроку оплаты поставок. "Газпром" всегда с пониманием относился к просьбам партнеров об отсрочке", - подчеркнул он.
На этой неделе "Газпром" проинформировал, что в октябре имеет возможность поставлять в Молдавию только 5,7 млн куб. м в сутки, так как НАК "Нафтогаз Украины" отказывается обеспечить транзит в полном объеме. "Газпром" также предупредил, что имеет право расторгнуть контракт на поставки газа в Молдавию в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
Одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдову еще на пять лет, стали погашение долга за топливо и своевременные платежи. Тогда правительство республики взяло обязательство привлечь зарубежного аудитора для перепроверки долга перед "Газпромом" до 1 мая 2022 года, однако этого не произошло.
Власти Молдовы намерены судиться с «Газпромом»
Причина – уменьшение объёмов поставляемого в страну газа. Поскольку это противоречит положениям действующего контракта. Об этом заявил во время передачи на «Jurnal TV» председатель парламента Игорь Гросу.
Спикер молдавского парламента отметил, что Россия необоснованно снизила объём поставок газа в страну на 30%. А это нарушает договор между Молдовой и «Газпромом». И назвал ситуацию «прискорбный и типичный подход Российской Федерации». Глава парламента Игорь Гросу уточнил, что к подаче иска надо приготовиться и собрать аргументы. А потом идти с ними в суд, сообщает bloknot-moldova.ru.