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В понедельник Владимир Путин соберет членов Совбеза

В понедельник Владимир Путин соберет членов Совбеза

В понедельник президент России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь президента.

"По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос, будет ли на нем затрагиваться ЧП на Крымском мосту.

Обычно Владимир Путин проводит оперативные совещания с Совбезом еженедельно.

Напомним, что накануне на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого рухнули два пролета автомобильного моста из Краснодарского края в Крым, и сгорели цистерны с топливом на железнодорожном мосту.


  • Вчера, 20:13
  • DTV
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