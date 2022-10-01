В понедельник президент России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь президента.
"По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос, будет ли на нем затрагиваться ЧП на Крымском мосту.
Обычно Владимир Путин проводит оперативные совещания с Совбезом еженедельно.
Напомним, что накануне на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого рухнули два пролета автомобильного моста из Краснодарского края в Крым, и сгорели цистерны с топливом на железнодорожном мосту.