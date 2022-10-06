Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение октября о том, что четыре сиропа от кашля и простуды, произведенных Maiden Pharmaceuticals в Индии, могут быть связаны с гибелью 66 детей в Гамбии.
Агентство здравоохранения ООН также предупредило, что зараженные лекарства могли быть распространены и за пределами Гамбии, передает mk.ru.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил журналистам, что четыре рассматриваемых сиропа от простуды и кашля «потенциально связаны с острыми повреждениями почек и 66 смертельными исходами среди детей».
Расследование продолжается.
Речь идет о растворе прометазина, детском сиропе от кашля Kofexmalin, детском сиропе Makoff и сиропе от простуды Magrip N.
Власти Гамбии начали изымать сироп парацетамола и прометазина в сельских домохозяйствах в регионе Западного побережья.Расследование министерства здравоохранения Гамбии, которое началось в июле и продолжается, также указало на бактерии E. coli (кишечную палочку)как на возможную причину острой вспышки почечной недостаточности.
23 сентября органы здравоохранения распорядились отозвать все лекарства, содержащие парацетамол или прометазиновый сироп.
Maiden Pharma отказалась от комментариев, когда к ней обратилось агентство Reuters, в то время как звонки и сообщения Генеральному контролеру по лекарствам Индии остались без ответа. Министерство здравоохранения Индии также не ответило на запрос.