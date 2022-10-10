Оппозиционный молдавский политик Шор призвал к компромиссам по приднестровскому вопросу
Официальный Кишинев не может предъявлять Тирасполю требования, не предлагая свои варианты приднестровского урегулирования, такое мнение высказал в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент агентства связался по Skype.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
"Моя позиция, как и позиция партии, заключается в следующем: все вопросы Приднестровья — это процесс тонких, мягких, стратегических переговоров сторон конфликта. Официальный Кишинев не может требовать от Тирасполя каких-то решений, не предложив свои конкретные предложения для урегулирования проблемы. Я уверен, что, садясь за стол переговоров, стороны смогут найти решение в пользу жителей обеих берегов Днестра. Я считаю, что сегодня решение приднестровского вопроса — это поиск компромиссов", - считает Шор.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
Молдавский оппозиционер Шор: Кишиневу необходимо развивать связи и с Западом, и с Востоком
Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
"Я промолдавский политик, который выступает за максимально тесные и дружеские связи с Востоком, который является стратегическим партнером для Молдавии. При этом мы готовы и хотим вести коллегиальный, нормальный, качественный диалог с Западом для решения проблем наших граждан", - отметил Шор.
Политик расценил позицию ныне действующей власти как унизительную для страны. По его мнению, текущие отношения Кишинева с ЕС втягивают жителей Молдавии в долговую яму.
"Я не антиевропейский политик. Я за то, чтобы мы садились, говорили на нормальном, партнерском языке с Европой. Но я против того, чтобы мы на коленях ползали перед ней и клянчили деньги, лишь потому что наши политики не могут их заработать для своего народа. Я прошу прощения, но государственные менеджеры у нас сегодня глупые, не может быть НПОшник министром. Ну не может! Когда менеджер не способен обеспечить свой народ доходом, он приходит и народ втягивает их в долговую яму. А именно это сейчас и происходит в Молдавии", - сказал Шор.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.
Шор: присоединение Кишинева к санкциям – это объявление войны своим же гражданам
Присоединение Молдавии к санкциям против России стало бы объявлением войны собственному народу, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный политик Илан Шор.
"Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России) — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям", — отметил Шор.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Официально Молдавия к полному пакету рестрикций не присоединилась, но президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает ограничения Запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу.
Оппозиция в республике проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти, заявил Илан Шор.
В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В сквере перед парламентом протестующие обустроили палаточный "Городок перемен".
"Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал политик корреспонденту РИА Новости.
Политик Шор заявил, что вернется в Молдавию после прекращения произвола
Илан Шор заявил, что не исключает возвращения в страну, когда суды и прокуроры прекратят незаконные действия.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
"Я крайне уверен, что в ближайшее время в Молдавии изменится ситуация – политическая и экономическая. Сегодня власти очень сильно боятся оппозицию. Как только власть пошатнется, суды и прокуроры перестанут брать под козырек все решения, потому что они понимают, что им придется отвечать за сегодняшние незаконные действия (а сегодняшние действия прокуроров и судей сильно незаконны), я буду в стране", - сказал Шор.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя партии Марину Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Международная правозащитная организация Solidaritatsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.
Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду таже упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора. Источник: ria.ru