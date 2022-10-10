Запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории России для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании вступил в силу в понедельник. Соответствующее постановление на прошлой неделе было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, мера является ответом на ограничения, установленные этими странами для российских грузоперевозчиков. Запрет будет действовать до 31 декабря, его действие распространяется на двусторонние и транзитные перевозки, сообщает eadaily.com.
Постановлением предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. Так, исключением стали различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы. Запрет не будет распространяться на перечень товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон. Кроме того, под действие запрета не подпадают часы, музыкальные инструменты, кино- и звукозаписывающее оборудование, ядерные реакторы.
Как заявили ранее в Минтрансе РФ, доставка товаров из недружественных стран автотранспортом в Россию будет осуществляться благодаря механизму перегрузки грузов (либо перецепки полуприцепа) отечественными перевозчиками на приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге.
Кроме того, правила не будут распространяться на Калининградскую область, если международные перевозки осуществляются в Калининград или из него.