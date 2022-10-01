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На площадке Правительства прошла встреча с общественниками, представляющими интересы людей с ограниченными возможностями здоровья

На площадке Правительства прошла встреча с общественниками, представляющими интересы людей с ограниченными возможностями здоровья

Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан в онлайн-формате встретился с представителями общественности по вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие встречи на площадке Правительства носят систематический характер. Повестка встречи касалась актуальных вопросов сферы просвещения, социальной политики и здравоохранения.

Открывая диалог, Алексей Цуркан представил собравшимся промежуточные итоги исполнения поручений, данных в ходе предыдущей встречи. На сегодняшний день большинство вопросов уже решены либо находятся в завершающей стадии. Так, по вопросу оценки архитектурной доступности городской среды для маломобильных категорий граждан – Правительством во исполнение поручения Президента создана специальная Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители ОНФ, ОП, иных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент комиссия исследует объекты социального назначения и транспортной инфраструктуры городов и районов на предмет обустройства пешеходными переходами и архитектурной доступности к зданиям и сооружениям для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Правительства.

На стадии согласования находятся законопроекты, подготовленные министерствами по итогам предыдущей встречи, в том числе, в части обеспечения бесплатности и архитектурной доступности культурно-зрелищных и спортивных государственных и муниципальных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья; технической регламентации возможности и постановки на учёт переоборудованного людей с ограниченными возможностями здоровья личного автотранспорта.

Сформированы предложения по включению в бюджет-2023 в рамках местных программ дорожного развития – работ по реконструкции тротуара по ул. Мира от парка культуры и отдыха «Победа» до ГУ «Республиканская клиническая больница» в Тирасполе, установки на отдельных перекрёстках в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице новых светофоров с виброзвуковым модулем, предназначенных для слепых и слабовидящих людей. Окончательные решения по этим расходам будут принимать местные советы народных депутатов.

Продолжается работа государственных администраций по изучению вопроса обеспечения мобильности граждан с инвалидностью и оказания им помощи в транспортировке из квартиры. В частности, рассматривается возможность внедрения во всех городах и районах республики проекта «Социальное такси». К слову, с 2019 года он уже реализуется в Дубоссарах и Дубоссарском районе. Что касается помощи в транспортировке людей с ограниченными возможностями здоровья из квартир, для этого привлекут волонтерские организации.

Далее представители общественности обозначили перечень новых вопросов. Среди актуальных тем – изменения в здравоохранении. Речь идет о предстоящих нововведениях в этой сфере. Общественники готовы предложить свою помощь в этом вопросе. В свою очередь профильный министр Кристина Албул, отметила, что представленные не так давно наработки еще не приняты.

«Мы всё анализируем для того, чтобы понимать насколько эта оптимизация нам нужна. И действительно, обсуждается оптимизация уже несколько лет. Сейчас наша медицина отстала в развитии на 25 лет. Поэтому нам сейчас необходимо что-то предпринимать для того, чтобы во-первых – развивать систему, а во-вторых, оказывать качественную медицинскую помощь при наличии квалифицированных кадров – врачей и среднего медицинского персонала», – дополнила глава Минздрава.

Поднимался и вопрос использования в школах учениками мобильных телефонов. По мнению общественников, зависимость от гаджетов неблагоприятно сказывается на усвоении учебного материала.

В свою очередь Светлана Иванишина рассказала о том, как обстоят дела в этой части на сегодняшний день. Она отметила, что в 112 школах республики действует локальный акт о запрете использования мобильных телефонов на уроках.

На онлайн-встрече с общественными организациями также обсудили и предложения по внесению возможных корректировок в Закон ПМР «Об основах охраны здоровья граждан». Проблему обозначила исполнительный директор Общества защиты прав пациентов «ГЛИН» Галина Федотова. В частности, принятые изменения смогут способствовать праву пациента на самостоятельное определение того, кому именно и при каких обстоятельствах может быть разглашена информация о его здоровье. Также говорили и об обеспечении инвалидов необходимыми медицинскими и технологическими средствами ухода, установке электромеханических подъемников и пандусов к зданиям общей доступности и предоставлении инвалидам и их опекунам права на бесплатную парковку.
  • Сегодня, 09:19
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