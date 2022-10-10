10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В значительной степени была поражена энергетическая инфраструктура страны, что привело к остановке экспорта электроэнергии в Европейский союз и Республику Молдова.
Молдова пострадала от этой ситуации, учитывая, что 30% потребляемой электроэнергии покупала у соседней страны.
Министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну прокоментировал ситуацию и заверил, что граждане будут обеспечены электроэнергией, передает point.md.
"Сегодня, начиная с 03:00 утра, 11 октября 2022 года, Молдова получает всю электроэнергию от приднестровской МГРЭС. Это возможно благодаря тому, что Moldovagaz дополнительно выделила МГРЭС 0,9 млн м3 газа для производства электроэнергии, необходимой в течение 24 часов. Сейчас нашим приоритетом является обеспечение страны на ближайший период электроэнергией по максимально низкой цене в этой сложной ситуации. Вчера мы провели переговоры с Украиной, Румынией, Европейским союзом, чтобы вместе найти хорошее решение для молдаван. Я буду продолжать информировать граждан и СМИ о наших действиях.
Электричество важно, и мы постараемся вместе решить возникающие проблемы. Но жизнь людей - самое главное, самое дорогое. Выражаю искренние соболезнования украинцам, которые потеряли близких в этих терактах. Молдова с украинским народом", - написал Спыну в соцсетях.
«Сегодняшние ракетные обстрелы, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на приостановку с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — сообщает Министерство энергетики Украины.
Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что экспорт украинской электроэнергии помогал странам ЕС замещать российский газ и поддерживать стабильность европейской энергосистемы, сообщает eadaily.com.
10 октября, когда Россия нанесла предупреждающий удар, Украина продолжала экспорт электроэнергии в Румынию и Польшу. По данным ENTSO-E, мощность поставок составляла до 540 МВт и 219 МВт.