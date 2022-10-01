В начале текущей недели Министр экономического развития Приднестровья на рабочей встрече с главой Правительства республики проинформировал о ключевых макроэкономических показателях за 9 месяцев текущего года.
Так, с учётом возникающих ограничений и ряда объективных причин объём промышленного выпуска сокращён на 16,9%. Сложности испытывают предприятия практически всех секторов экономики, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Что касается внешнеэкономической деятельности, то экспорт сократился на 11%, указывается на сайте Правительства ПМР. На встрече отмечалось, что это связано не только с сокращением объёмов промышленности, но и с тем, что сельхозпроизводители испытывают серьёзные затруднения с реализацией продукции. Несмотря на все усилия Минсельхозприроды, реальный объём сделок заметно снизился.
По данным, которые был опубликованы на сайте Государственного Таможенного Комитета Приднестровья внешнеторговый оборот республики за январь-август 2022 года вырос на 39%, достигнув 2 065 млн. долларов США. При этом сообщается, что объем экспорта приднестровских товаров снизился на 13,0%, а объем импорта, наоборот, вырос на 73,0%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 503 млн., а на импорт – 1 562 млн. долларов США.
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 1 059 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с:
Российской Федерацией – $1 005 млн. Украиной – $41 млн., Германией – $28 млн., Белоруссией – $18 млн., Китаем – $15 млн., Казахстаном – $13 млн., Нидерландами – $6 млн., США – $5 млн., Азербайджаном и Гонконгом – по $4 млн., Таджикистаном, Узбекистаном, Грузией, Литвой, Словенией, Люксембургом, Австрией и Испанией – от $2 до $3 млн.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как:
Молдова – $66 млн., Сербия – $10 млн., Италия – $9 млн., Болгария – $6 млн., Турция – $5 млн., Чехия – $3 млн., Польша и Франция – по $2 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2021 года составляло 324 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличилась более чем в три раза – на $735 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь-август текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 55,0%, Европейского союза – 19,2%, прочие страны – 25,8%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 25,7 процентных пункта, а ЕС и прочих стран – снизилась на 11,2 и 14,5 п.п. соответственно.
В общей структуре товарооборота, уверенно лидируют Российская Федерация и Республика Молдова с долей 53,4 и 15,0 процентов. Затем следует пара Румыния и Украина – 8,3% и 5,8% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Польшу – 3,5%; Германию – 1,9%; Турцию – 1,6%; Италию – 1,3%; Белоруссию, Венгрию, Казахстан, Китай, Болгарию и Сербию – от 0,6 до 1,0% в общей структуре ВЭД.
Более подробно ознакомиться с последней информацией и полным списком стран с кем ведется внешняя торговля можно ознакомиться на сайте ГТК ПМР.
Днестр ТВ планировало провести опрос среди населения, знают ли они из каких стран идет импорт и в какие страны экспортирует свои товары Приднестровье. Большинство опрошенных затруднялись ответить на эти вопросы, объясняя это тем, что им это не интересно, или они не знают ничего о внешнеторговых отношениях Приднестровья.
В ходе общения с жителями Тирасполя, пожилые люди например отвечали так:
"Про экспорт я ничего не знаю. А знаете почему? Скажу - у нас нет проводного радио. Раньше были радиоточки. Я например, на кухне всегда включал его и был в курсе всех новостей и событий." - поделился мужчина.
А на уточняющий вопрос - куда все же экспортирует Приднестровье свои товары, он ответил:
"Я считаю, только в Россию. Ну еще есть некоторые страны, штук 10-15 наверное. Где-то я это читал. Наш "Электромаш" знаю, Кирова и ХБК все они отправляют свои товары за рубеж. Но я не помню те страны, с которыми они заключали договора" - заключил тираспольчанин.
Молодые люди, отвечая на вопросы, больше говорили о тех товарах, которые видят в продаже и покупают. Они отмечали такие страны как: Польша, Беларусь, Германия, Турция, Молдова и Украина. Но товаров из последней страны стало значительно меньше.
"Я предприниматель, небольшой бизнес у меня. Раньше возил товар из Украины и немного из Турции. А сейчас кругом одни проблемы. Пришлось поменять логистику и это сильно отразилось на моем деле." - ответил на наш вопрос молодой человек.
Лишь некоторые отмечали, что из-за геополитики и изменившейся логистики возможностей у нашей республики стало намного меньше.
"Раньше мы экспортировали в Россию - овощи и фрукты лучшего качества. И Молдова и Приднестровье всегда отличались качеством своих продуктов. Сейчас в связи с этим географическим положением и обстановкой (Украина и Молдова), мы (Приднестровье) находимся в очень скромном положении. Хотелось бы больше, конечно. Но у нас есть ММЗ, который нас немножко выручает. Очень жаль, что Промзона закрыта. Знаю, что вывозится зерно хорошего качества и подсолнух" - поделилась одна из жительниц Тирасполя.
Примечательно и печально, что в последнее время люди не хотят и опасаются открыто отвечать на какие-либо вопросы. Большинство готовы общаться, но не на камеру.