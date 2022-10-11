Сегодня в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко состоялась презентация «Атласа Приднестровской Молдавской Республики. История». Это третье издание атласа. Первые два увидели свет в 2005 и 2007 годах.
«Нынешнее более объёмное. На двадцать страниц больше. Хронологически оно доведено до 2022 года, начиная с палеолита – Каменного века. Хочу отметить наших археологов и коллектив научно-исследовательской лаборатории “История Приднестровской Молдавской Республики”», - подчеркнула соавтор атласа, государственный советник Президента ПМР Анна Волкова.
Схематические карты сопровождают статьи с иллюстрациями. Например, период до XV века проиллюстрирован фотографиями археологических находок, а Великая Отечественная война – фотопортретами героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Приднестровья, сообщает novostipmr.com.
В статье, посвящённой образованию ПМР, приведены результаты референдумов, прошедших в городах и районах республики в 1989-90 гг. Также в Атласе отражены этапы становления органов всех трёх ветвей власти.
Касательно отражения агрессии националистов Молдовы против народа Приднестровья приведены две карты боевых действий: на Дубоссарском и Бендерском направлениях. На картах, относящихся к новейшей истории республики, представлены и данные по социально-экономическому развитию страны, а также распространению религиозных конфессий.
Анна Волкова среди авторов атласа упомянула и Игоря Крисько, ушедшего из жизни в апреле этого года.
«Игорь Иванович очень много сделал, чтобы появилось первое и второе издания… Он не был профессиональным историком – филолог по образованию. Но это был человек, который интересовался историей вообще и Приднестровья в частности», - сказала госсоветник главы государства.
Авторские экземпляры были вручены дочери Игоря Крисько Виктории.
«Это многогранная и трудоёмкая работа. Историки ожидали этого события очень давно. И вот оно свершилось. Атлас нужен учителям школ и преподавателям вузов», - заметила министр просвещения Светлана Иванишина, вручая благодарственное письмо коллективу авторов.
Также благодарственными письмами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отмечены работники бендерской типографии «Полиграфист», где печатался атлас. Его тираж, кстати, не так уж велик – 1000 экземпляров.
Во время презентации от директора Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук ПГУ Елены Бобковой и одного из авторов издания – завкафедрой социально-экономической географии и регионоведения Михаила Бурлы поступило предложение создать и англоязычную электронную версию атласа.
«Статьи к атласу написаны простым языком. Доходчиво. Предложение насчёт перевода на английский язык очень важное. Ситуация стабилизируется – будут туристы», - прокомментировал эту идею в интервью журналистам главный научный сотрудник НИЛ «Археология» Николай Тельнов.
К слову, эта научно-исследовательская лаборатория существует с самого начала появления тогда ещё Приднестровского государственно-корпоративного университета. novostipmr.com